Нельзя свистеть и носить красное: приметы на 29 ноября

29 ноября православные верующие вспоминают святого Матвея – одного из 12 апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа. Именно Матвей считается автором Евангелия от Матфея.

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В народе сегодняшний день именуют Матвеевым днем. Наши предки традиционно проводили этот день за прогулками и веселыми застольями – они любили петь песни и есть постные угощения. Нередко подобные застолья называли "Матвеевскими посиделками".

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Вместо вина и прочих алкогольных напитков в старину в Матвеев день люди любили пить сбитень – горячий безалкогольный напиток из ягод и трав.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 29 ноября

В день святого Матвея важно следить за словами. Запрещено сплетничать, осуждать кого-либо или пустословить.

Сегодня не стоит часто смотреться в зеркало. В противном случае, можно спугнуть счастье и благополучие.

Кроме того, 29 ноября нельзя ярко одеваться – особенно в красные вещи. Иначе велика вероятность навлечь на себя темные силы. В этот день также запрещено ходить в одном носке.

Сегодня неблагоприятный день для покупок. Наши предки верили в то, что вещи, приобретенные в Матвеев день, спровоцируют разлад в доме.

29 ноября опасно носить вещи наизнанку – это может привлечь горе в дом.

На Матвея особенно опасно свистеть в доме – так можно лишиться денег.

29 ноября нельзя разговаривать через порог с близкими, это может привести к серьезной ссоре.

Согласно народным приметам, на Матвея нельзя убираться в доме и выносить мусор. Таким образом можно вынести благополучие и удачу.

Кроме того, нельзя делиться своими планами и затевать переезд.

Приметы

Сильный ветер сегодня предрекает холодную зиму.

Если выпал снег, значит декабрь будет теплым.

Дождь пошел – это к теплой зиме с оттепелями.

Если облака низко плывут, значит скоро выпадет снег и начнется стужа.

Дорогу замело – снег не растает до весны.