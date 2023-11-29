Нельзя свистеть и носить красное: приметы на 29 ноября
29 ноября православные верующие вспоминают святого Матвея – одного из 12 апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа. Именно Матвей считается автором Евангелия от Матфея.
В народе сегодняшний день именуют Матвеевым днем. Наши предки традиционно проводили этот день за прогулками и веселыми застольями – они любили петь песни и есть постные угощения. Нередко подобные застолья называли "Матвеевскими посиделками".
Вместо вина и прочих алкогольных напитков в старину в Матвеев день люди любили пить сбитень – горячий безалкогольный напиток из ягод и трав.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 29 ноября
В день святого Матвея важно следить за словами. Запрещено сплетничать, осуждать кого-либо или пустословить.
Сегодня не стоит часто смотреться в зеркало. В противном случае, можно спугнуть счастье и благополучие.
Кроме того, 29 ноября нельзя ярко одеваться – особенно в красные вещи. Иначе велика вероятность навлечь на себя темные силы. В этот день также запрещено ходить в одном носке.
Сегодня неблагоприятный день для покупок. Наши предки верили в то, что вещи, приобретенные в Матвеев день, спровоцируют разлад в доме.
29 ноября опасно носить вещи наизнанку – это может привлечь горе в дом.
На Матвея особенно опасно свистеть в доме – так можно лишиться денег.
29 ноября нельзя разговаривать через порог с близкими, это может привести к серьезной ссоре.
Согласно народным приметам, на Матвея нельзя убираться в доме и выносить мусор. Таким образом можно вынести благополучие и удачу.
Кроме того, нельзя делиться своими планами и затевать переезд.
Приметы
Сильный ветер сегодня предрекает холодную зиму.
Если выпал снег, значит декабрь будет теплым.
Дождь пошел – это к теплой зиме с оттепелями.
Если облака низко плывут, значит скоро выпадет снег и начнется стужа.
Дорогу замело – снег не растает до весны.
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.