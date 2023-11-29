Каготы: тайна европейской касты «неприкасаемых»

Каготы – ранее самый презираемый в Западной Европе народ, обитавший в основном во Франции и Испании. Представителей этого племени столетиями ущемляли в правах, их считали больными и опасными людьми.

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Кто они такие

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Впервые упоминания о каготах появились после XI века. По одной из версий, слово «кагот» берёт свои истоки от бретонского kakouz – «прокажённый». По другой, оно происходит от окситанского cago – «дерьмо». Некоторые утверждают, что каготы произошли от вестготов, а название народа считают производным от canis gothus – «готская собака».

Выглядят каготы по-разному. В одних документах их описывают как кареглазых людей с каштановыми волосами, в других – как голубоглазых блондинов. Однако все источники говорят о том, что у каготов есть одна общая особенность – отсутствие мочек ушей, круглоухость.

Каготов считали умственно отсталыми, больными проказой и колдунами. Их обязывали носить на одежде гусиную или утиную лапку, чтобы остальные сразу могли узнать представителей европейской касты «неприкасаемых». У чиновников были списки, куда заносили имена всех местных каготов.

Ущемление в правах

Каготы не могли сходить в церковь, как другие, «обычные» люди. Для них делали специальный вход с низкой дверью, а внутри храма представители племени сидели за перегородкой отдельно от остальных прихожан. Кропильница со святой водой у каготов тоже была своя. За прикосновение к воде в общей кропильнице, каготу отрубали руку. Причастие каготам священник подавал на палке. Даже Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» отмечал, что надпись на двери Телемского аббатства запрещала вход «лицемерам, фанатикам и каготам».

Каготы не имели права заниматься сельским хозяйством и животноводством. Им разрешали заниматься только ремёслами, связанными со смертью. Могильщик, гробовщик, палач – вот на какие должности мог рассчитывать кагот. Также каготы становились плотниками – это профессия раньше ассоциировалась со смертью, так как плотники сооружали виселицы. Интересно, что некоторые отдельные представители этого странного народа сумели прослыть отличными хирургами и акушерами.

Представителям племени запрещали ходить босиком и прикасаться к перилам мостов. Помимо этого, они не могли купаться в том же месте, где и другие люди. Беспрепятственно разрешалось каготам только ловить рыбу – считалось, что проказа через неё не передаётся. Хоронили «неприкасаемых» на отдельном кладбище.