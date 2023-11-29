Сонная болезнь в СССР: тайна самой странной эпидемии

Эпидемический летаргический энцефалит, также известный как сонная болезнь, является одним из наиболее странных заболеваний в истории медицины. Люди, зараженные этим заболеванием, постоянно испытывали желание спать и часто не просыпались. Эта загадочная эпидемия, которая наблюдалась в 1920-х годах, распространилась на множество стран, включая Советский Союз.

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Появление болезни

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Впервые признаки, схожие с эпидемическим энцефалитом, были замечены ещё в XVII веке среди жителей Лондона. Однако на протяжении более двух столетий эта болезнь не проявлялась, пока зимой 1916-1917 годов внезапно не начались случаи, когда люди в Вене и других европейских городах стали падать в глубокий сон. Один из первых случаев был зафиксирован под Верденом во Франции, где солдаты Антанты стали жертвами этой болезни. В период с 1920 по 1921 год пандемия достигла своего пика.

Сонная болезнь передавалась воздушно-капельным путем, ее возбудителем был неизвестный вирус. Существует предположение, что вспышка этой болезни была связана с эпидемией испанки, которая бушевала в 1918-1919 годах. Возможно, ослабленные организмы европейцев, переболевших гриппом, стали легкой добычей для нового вируса, либо энцефалит стал поздним осложнением испанки.

Смерть от сонной болезни наступала или в состоянии комы, или, напротив, при хронической бессоннице. Общее количество жертв эпидемии оценивается в 1,6 млн человек – это треть от всех заболевших. Некоторые выжившие на всю оставшуюся жизнь превращались в подобие «живых статуй», утратив способность двигаться и говорить.

Сонная болезнь в Стране Советов

Из Румынии эпидемия летаргического энцефалита шагнула в Украину и Россию. Например, в Нижегородской губернии первый случай болезни отмечался в марте 1921 года, а всего за последующие три года на этой территории заболело 18 мужчин и 13 женщин.

В Москве первые носители инфекции появились в сентябре 1922 года, ещё через два месяца последовал взлёт обращений к врачам со странными симптомами. В начале 1923 года, по данным профессора кафедры нервных болезней Московского университета Михаила Маргулиса, количество заболевших в столице СССР составляло около 100 человек, причём пик заболеваемости пришёлся на январь. Из пациентов Старо-Екатерининской больницы, которым был поставлен данный диагноз, умирал каждый четвёртый.

«Энцефалит не представляет из себя болезни пролетарских классов: больные рекрутируются изо всех слоёв общества», – отмечал невролог.

Профессор Маргулис также рассказывал, что энцефалит имел разные проявления, но наиболее распространённой была летаргическая форма: пациенты впадали в сон, который мог продолжаться неделями и месяцами. При этом у заболевших отмечалась повышенная температура тела. Их можно было растормошить, но они засыпали даже во время принятия пищи. Отмечался паралич глазных мышц, опущение век, в отдельных случаях развивалось косоглазие. Из-за того, что было затруднено дыхание, во время сна больные нередко принимали странные позы. Чтоб уберечься от заражения, Маргулис советовал москвичам принимать «те же предохранительные меры, что и при других инфекционных болезнях».

В связи со вспышкой болезни в СССР была создана комиссия по изучению летаргического энцефалита. На основе клинических наблюдений вышли монографии Николая Четверикова, Александра Гринштейна, а также коллективные медицинские сборники. Некоторые советские клиницисты, по словам исследователя Джоэля Виленского, отмечали повышенную распространённость сонной болезни среди еврейского населения, а также корреляцию заболевания с травмами и другими болезнями. Однако эффективных методов лечения врачи в СССР, как и их западные коллеги, предложить не смогли.