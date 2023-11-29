Как сейчас выглядит самый старый жилой дом в России: видео
Самым старым жилым домом в России считается дом, расположенный в Выборге на улице Крепостная. Это каменное здание было построено в XVI веке, когда Выборг входил в состав Швеции.
Дом представляет собой двухэтажное строение с чердачной крышей. Фасад дома обращен на улицу Красина.
Сегодня в этом историческом здании располагаются жилые квартиры. Несмотря на свой почтенный возраст, дом выглядит вполне обитаемым и является популярной достопримечательностью города.
Это единственное сохранившееся на территории России средневековое гражданское здание, которое до сих пор используется по своему прямому назначению.
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