Самым старым жилым домом в России считается дом, расположенный в Выборге на улице Крепостная. Это каменное здание было построено в XVI веке, когда Выборг входил в состав Швеции.

Дом представляет собой двухэтажное строение с чердачной крышей. Фасад дома обращен на улицу Красина.

Сегодня в этом историческом здании располагаются жилые квартиры. Несмотря на свой почтенный возраст, дом выглядит вполне обитаемым и является популярной достопримечательностью города.