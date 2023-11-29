Самолет, рейс 77 American Airlines, 11 сентября 2001 года врезался в западное крыло Пентагона на скорости около 900 км/ч. В результате удара самолет полностью разрушился, а его обломки разлетелись по площади в несколько тысяч квадратных метров. Пожар, который начался в результате взрыва, длился несколько часов. Он был настолько сильным, что расплавил бетон и металл.

По официальной версии, в результате пожара были уничтожены практически все останки самолета. Небольшое количество обломков самолета было найдено в ходе поисковых работ, которые проводились в течение нескольких недель после теракта. Эти обломки были собраны и отправлены на экспертизу. Однако большая часть останков самолета так и не была найдена. По мнению экспертов, они были полностью уничтожены в результате взрыва и пожара.

Существует несколько теорий заговора, которые утверждают, что останки самолета были уничтожены специально, чтобы скрыть правду о терактах 11 сентября. Однако эти теории не получили развития в журналистских расследованиях.