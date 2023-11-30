Приметы и поверья на 30 ноября: что нельзя делать в Григорьев день
По народному календарю 30 ноября – Григорьев день, день Григория Зимоуказателя, Встреча сивера (северного ветра). На Руси в этот день устраивали народные гуляния, катались на санках с горки, валялись в снегу. Считалось, что кто дальше всех проедет – будет весь год счастливым.
В этот день не принято много разговаривать, хвастаться, обсуждать новости и сплетничать. Мужу и жене нельзя ссориться – это может привести к расставанию. Запрещается примерять чужое обручальное кольцо. Не следует отказывать родственникам, которые хотят пообщаться, позвать в гости или попросить о помощи. Не принято ходить в грязной мятой одежде с неопрятным, не умытым видом.
Люди наблюдали за погодой, чтобы понять, какая их ждет зима: «Каков Григорий – такова и зима». Люди верили, что какой будет погода с утра до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещала вторую половину зимы. По приметам, если на реке потемнел лед – будет богатый урожай. Если не видно лунного месяца в небе – к сильным морозам. Свечение вокруг Луны сулит улучшение погоды. Если мыши обустроили гнездо в сарае, то зима будет снежная.