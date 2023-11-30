Приметы и поверья на 30 ноября: что нельзя делать в Григорьев день

По народному календарю 30 ноября – Григорьев день, день Григория Зимоуказателя, Встреча сивера (северного ветра). На Руси в этот день устраивали народные гуляния, катались на санках с горки, валялись в снегу. Считалось, что кто дальше всех проедет – будет весь год счастливым.

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В этот день не принято много разговаривать, хвастаться, обсуждать новости и сплетничать. Мужу и жене нельзя ссориться – это может привести к расставанию. Запрещается примерять чужое обручальное кольцо. Не следует отказывать родственникам, которые хотят пообщаться, позвать в гости или попросить о помощи. Не принято ходить в грязной мятой одежде с неопрятным, не умытым видом.