Почему на свадьбе кричат "Горько" и бьют посуду

Зачем донские казаки били посуду на свадьбах? Откуда пошел обычай кричать молодоженам: "Горько"? Почему перед началом киносъемок на мелкие части разбивают керамическую тарелку? Об этом и о многом другом рассказала читателям "РГ" заведующая лабораторией ЮНЦ РАН, кандидат филологических наук Татьяна Гревцова.

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Почему на свадьбе бьют посуду?

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Бить посуду на свадьбе - обычай достаточно древний, возможно, даже дохристианский. Об этом известно из письменных источников XV века, где описано бракосочетание русских царей. Ритуал также присутствовал в церковном чине венчания Древней Руси и Сербии, - рассказала Татьяна Гревцева. - Исследователи связывают битье посуды в обрядах и с жертвоприношением, и с символическим отождествлением человека и сосуда, и выражением через его разрушение переломных моментов жизни, и с символическим распределением доли.

Свадебный обряд является одним из важнейших ритуальных переходов в жизни человека. По славянским поверьям, при вступлении в брак невеста как бы умирает для своего рода и рождается заново как женщина и жена.

Битье посуды было распространено у славян при многих значимых действиях. Оно совершалось не только не свадьбе, но и в похоронном, крестинном, календарных, окказиональных обрядах, в медицинской и магической практике. Этим действием желали богатства, плодородия, счастья. И сейчас распространена примета, что разбить посуду - к счастью.

Сохранился ли этот красивый свадебный обычай на Дону?

Татьяна Гревцова: На III Всероссийском совещании славистов, который проводится раз в десять лет, мой доклад был посвящен варьированию семантики битья посуды в свадебном обряде казаков.

Донские казаки - субэтническая группа русских, чья традиционная культура имеет значительное сходство с культурами материнских южнорусских территорий. Поэтому и на казачьей свадьбе бьют посуду при встрече молодых после регистрации брака в доме жениха, на второй день свадьбы, в конце всех гуляний.

В свадебном обряде донских казаков существуют различия в разбивании посуды, поскольку наш край заселяли выходцы из разных русских и малороссийских губерний, которые приносили сюда свои обычаи. В Усть-Донецком и Семикаракорском районах разбивают тарелку при встрече молодых, на Среднем Дону - на второй день свадьбы в знак "честности" невесты, на Верхнем Дону и Хопре горшок разбивают на животе у тещи или свекрови в знак того, что у нее "родилась" невестка. Повсеместно на Дону молодые подметали черепки разбитой посуды, что было испытанием их хозяйственных умений.

На Дону при разбивании посуды говорили: "Невеста была целая, а теперь разбилась", а вот зеркало нужно было беречь целым. \

Обряды других групп казаков, как и донские, имеют общую восточнославянскую основу, поэтому на свадьбах здесь тоже бьют посуду. У кубанских казаков, как и у донских, на второй день свадьбы разбивали большой горшок на животе у тещи или свекрови. При этом сообщали, что мать жениха родила себе дочку. У сибирских казаков во время свадебного застолья молодые пили из одной рюмки, которую потом разбивали об пол. У сибирских, оренбургских и уральских казаков на второй день свадьбы били посуду в знак совершения брачной ночи и "честности" новобрачной. Все эти варианты разбивания посуды, хотя и совершаются при разных обстоятельствах, символизируют переход молодых, и прежде всего невесты, в группу женатых людей и его бесповоротность. Недаром на Дону при разбивании посуды говорили: "Невеста была целая, а теперь разбилась" или "Невеста теперь не ваша, а наша".

Зачем разбивают тарелку перед съемками фильма

А киношники перед началом съемок разбивают тарелку? Это тоже эхо традиции?

Татьяна Гревцова: Возможно, разбивание тарелки перед началом съемок является ее отголоском. В народной традиции всякое начало и конец, все первое и последнее отмечено особо. Мы до сих пор загадываем желание, когда впервые едим какое-то блюдо, впервые спим на новом месте, на Новый год, дарим младенцу подарки "на первый зубик". Поэтому большое значение придается и началу съемок фильма.

Видимо, в разбивании тарелки перед съемками объединился весь смысл, связанный с первым, началом, новым и разбиванием посуды на счастье. Если тарелка перед съемками не разбивается, киношники считают это плохой приметой. Каждый участник съемок забирает кусочек разбитой тарелки, что символически приобщает всех к созданию фильма, служит подтверждением причастности к процессу.

Кто первым разбил тарелку перед началом съемок фильма, неизвестно. Есть версия, что этот обычай пришел в киноиндустрию из театра. В театральном искусстве разбивание стекла на сцене символизировало новое начало, новый спектакль или актерский состав. Таким образом, этот обычай перекочевал на киносъемочные площадки и стал символом начала проекта.

Существует легенда, что во время первого съемочного дня фильма "Броненосец Потемкин" Эйзенштейн и вся съемочная группа были готовы к съемкам, кроме актеров, которые, несмотря на призывы ускориться, беззаботно трапезничали. Наблюдая эту картину, Эйзенштейн выхватил тарелку у одного из обедающих артистов и с оглушающим звоном разбил ее о штатив, стоящий неподалеку. После этого вся съемочная группа работала слаженно.

Главный вопрос: почему на свадьбе кричат "Горько!"

Почему на свадьбах молодым кричат "Горько!"?

Татьяна Гревцова: В свадебном обряде особо значимо противопоставление горького сладкому. Все сладкое (мед, сладкая каша, сладкие напитки и т. д.) наделяется эротическим и любовным смыслом, значимым для свадьбы. Недаром мы до сих пор первый месяц после заключения брака называем медовым. Сладкое выступает постоянным атрибутом губ, связанных и с едой, и с речью, и с эротикой. У русских условным сигналом к поцелую молодых были и другие возгласы гостей о "неполноценности" свадебных блюд: "Масло горькое!", "Каша несоленая!", "Пиво нецежёно!", "Солома в питье!" и другие. В Польше гости кричали, что капуста горькая, чтобы жених поцеловал невесту. Возглас "Горько!" можно рассматривать как свернутый вариант приговора: "Вино горько, надо подсластить!" Так гости побуждали новобрачных поцеловаться и тем самым публично продемонстрировать свою любовь друг к другу, а также продуцировали сладкую супружескую жизнь молодым.