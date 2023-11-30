Нельзя примерять обувь и хвастаться: приметы на 30 ноября

30 ноября православные верующие вспоминают святого Григория Чудотворца и Никона, игумена Радонежского. В народе сегодняшний день именуют днем Григория Зимоуказителя.

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Считается, что 30 ноября – отличный день для посещения бани. Кроме того, Григорьев день хорошо подходит и для других оздоровительных процедур – например, для массажа.

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Наши предки сегодня уделяли особое внимание порядку в доме. Как правило, в этот день они разбирали шкафы, избавлялись от ненужных вещей и отдавали все лишнее нуждающимся.

Кроме того, в Григорьев день традиционно многие общались с родными. Даже с теми, с кем в прошлом были конфликты –сегодняшний день идеально подходит для примирения.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 30 ноября

30 ноября запрещено лгать, иначе обманувший вскоре будет обманут сам. Кроме того, сегодня нельзя нарушать свои обещания. В противном случае, очень скоро можно остаться без близкого друга.

Сегодня нельзя отказывать близким людям в помощи. Отказав родному человеку, вы сами вскоре можете оказаться на месте того, кому нужна помощь. Вдобавок к этому отказ в помощи может привести к семейным разногласиям.

Женщинам сегодня не рекомендуется совершать покупки. В частности, нельзя примерять обувь – так можно притянуть к себе чужие беды и болезни. В связи с этим также запрещено примерять чужие кольца.

В день Григория особенно важно следить за гигиеной: не забудьте принять душ и выйти из дома в чистой одежде. Иначе может произойти 40 бед.

Постарайтесь сегодня избежать хвастовства. В противном случае, можно остаться без того, чем вы гордились.

30 ноября большой риск столкнуться с клеветниками и завистниками, поэтому сегодня не стоит обсуждать знакомых.

Если сегодня вам предстоит долгая дорога, тщательно следите за ценными вещами – в Григорьев день их легко лишиться. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не контактировать с незнакомцами.

Приметы

Сегодня тепло – вся зима будет теплой.

Солнце за тучами предвещает пасмурную зиму с множеством осадков.

Если сегодня резко похолодает, то в ближайшее время морозы только усилятся.