Нельзя примерять обувь и хвастаться: приметы на 30 ноября
30 ноября православные верующие вспоминают святого Григория Чудотворца и Никона, игумена Радонежского. В народе сегодняшний день именуют днем Григория Зимоуказителя.
Считается, что 30 ноября – отличный день для посещения бани. Кроме того, Григорьев день хорошо подходит и для других оздоровительных процедур – например, для массажа.
Наши предки сегодня уделяли особое внимание порядку в доме. Как правило, в этот день они разбирали шкафы, избавлялись от ненужных вещей и отдавали все лишнее нуждающимся.
Кроме того, в Григорьев день традиционно многие общались с родными. Даже с теми, с кем в прошлом были конфликты –сегодняшний день идеально подходит для примирения.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 30 ноября
30 ноября запрещено лгать, иначе обманувший вскоре будет обманут сам. Кроме того, сегодня нельзя нарушать свои обещания. В противном случае, очень скоро можно остаться без близкого друга.
Сегодня нельзя отказывать близким людям в помощи. Отказав родному человеку, вы сами вскоре можете оказаться на месте того, кому нужна помощь. Вдобавок к этому отказ в помощи может привести к семейным разногласиям.
Женщинам сегодня не рекомендуется совершать покупки. В частности, нельзя примерять обувь – так можно притянуть к себе чужие беды и болезни. В связи с этим также запрещено примерять чужие кольца.
В день Григория особенно важно следить за гигиеной: не забудьте принять душ и выйти из дома в чистой одежде. Иначе может произойти 40 бед.
Постарайтесь сегодня избежать хвастовства. В противном случае, можно остаться без того, чем вы гордились.
30 ноября большой риск столкнуться с клеветниками и завистниками, поэтому сегодня не стоит обсуждать знакомых.
Если сегодня вам предстоит долгая дорога, тщательно следите за ценными вещами – в Григорьев день их легко лишиться. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не контактировать с незнакомцами.
Приметы
Сегодня тепло – вся зима будет теплой.
Солнце за тучами предвещает пасмурную зиму с множеством осадков.
Если сегодня резко похолодает, то в ближайшее время морозы только усилятся.
30 ноября именины отмечают Григорий, Иван и Захар. Также поздравить нужно Михаила и Геннадия.