Игра "Камень-ножницы-бумага" имеет давнюю историю. Считается, что она зародилась в Китае в период правления династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.).

С течением времени игра приобрела популярность и распространилась по разным странам Азии, а в XX веке – и по всему миру. Особенно эта игра понравилась японцам, именно они добавили фразу "цу-е-фа", которая дословно переводится – пожалуйста, начинайте.

Теперь "камень-ножницы-бумага" – это известная и любимая игра как среди детей, так и взрослых. Её простые правила и условность делают её удобным инструментом для принятия быстрых и случайных решений в самых разных ситуациях.