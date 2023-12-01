Проект «Могол»: как США засылали в СССР воздушных шпионов

До середины 1940-х годов, чтобы получить информацию о расположении стратегических объектов государства-оппонента, достаточно было направить самолет-разведчик. Долгое время средств для борьбы с разведывательными полетами просто не было: ни системы ПВО, ни истребители ничего не могли противопоставить лайнерам-дальнобойщикам. Однако со временем их эффективность уменьшилась, и полёты стали более рискованными.

В США, осознав это, запустили две программы. Первая предусматривала создание стратосферного самолёта-разведчика. Его разработка завершилась лишь в 1955 году созданием Lockheed U-2. Вторая подразумевала использование автоматических аэростатов наблюдения. Они должны выполнять функцию шпионов, пока не появились другие возможности.

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Подобные устройства выглядели как большие белые шары, оснащались закреплённой на специальных гондолах высокочувствительной сверхточной фотоаппаратурой и могли летать на высоте от 15 до 30 км, что значительно превышало потолок полёта истребителей того времени. Скорость шаров составляла около 30 м/с – примерно как скорость ветра при сильном урагане Этот проект получил название Genetrix и был нацелен на слежку за территорией СССР, Восточной Европы и Китая. В общей сложности американцы планировали запустить над территорией СССР 3500 таких аэростатов.

Предполагалось, что после пролёта с запада на восток шары будут подбирать в Тихом океане способные держаться на воде гондолы. На деле вышло совсем не так. Только половина аппаратов смогла пролететь над Союзом. Часть аэростатов выходила из строя из-за ошибки в расчётах: дело в том, что в более холодном ночном воздухе газ в воздушных шарах охлаждался, подъёмная сила уменьшалась, и к рассвету они снижались до высот, досягаемых советскими истребителями. Еще часть, к удивлению американцев, сбивали советские ВВС.

При этом, если американцы стали широко использовать аэростаты для разведки лишь после Второй мировой войны, то англичане додумались до этого еще до ее завершения. В 1942-1944 годах они запустили около 100 тыс. таких устройств. Правда, применялись они скорее для диверсий: часть шаров оборудовали устройствами, вызывающими короткое замыкание в линиях электропередач, а часть — зажигательной смесью, которая становилась причиной пожаров.

Взять на вооружение

Подобные разработки были и у Японии. В Стране восходящего солнца создали конструкцию, похожую на шар, к которой крепились противопехотные и зажигательные бомбы. Устройства запускали над Тихим океаном и устанавливали на них таймеры на трое суток полёта. За это время аэростат должен был достигнуть территории США и Канады и автоматически сбросить груз. Всего японцы запустили около 9000 таких объектов. По их оценкам, каждый десятый из них должен был принести результат, однако американцы на своей территории обнаружили всего около 300 «засланцев». Правда, их раскидало практически на половине территории страны: от Аляски до Техаса.

Истина где-то рядом

Помимо стратегического, идея запуска аэростатов для шпионажа и диверсий имела и культурное значение. Появление в небе подобных объектов дало пищу для публикации в западной прессе многочисленных свидетельств о неопознанных летающих объектах. Первая волна подобных сообщений возникла еще в 1947 году, когда один из шаров, запущенных в рамках секретного проекта «Могол», разбился в пустыне близ Розуэлла, штат Нью-Мексико. Спрятанная на авиабазе аппаратура из разбитой гондолы шара и в целом обстановка секретности способствовали возникновению слухов о том, что на самом деле на базе хранятся сбитый корабль пришельцев и их забальзамированные тела.

По понятным причинам, американские власти не могли раскрыть истинное предназначение объектов, и поэтому с середины 1950-х на Западе появилась целая индустрия НЛО, а сами неопознанные летающие объекты превратились в одну из наиболее популярных тем всевозможных дискуссий.

Таким же образом ситуация развивается и сегодня. Так, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк, комментируя сбитый над Аляской аэростат, заявил, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземную природу.

Военные США, по словам ван Хёрка, пока не определили, за счет чего эти объекты держатся в воздухе и откуда летят.