Новый год 2024 по китайскому календарю: когда начнется, животное-покровитель, традиции

Празднование Нового года в каждой культуре отличается национальной спецификой, которая складывается под влиянием устоявшихся за много лет традиций. Но бывает и так, что две, казалось бы, совершенно разные цивилизации обнаруживают удивительное сходство в своих обычаях и образе жизни. В этом смысле русский и китайский народы сближает празднование Нового года. В преддверии самого любимого в России и Китае праздника "РГ" рассказывает о том, когда отмечать новый год по китайскому календарю, какое животное является символом 2024 года и как встретить Новый год по китайским традициям.

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Когда празднуют Новый 2024 год по китайскому календарю

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Китайский Новый 2024 год наступает 10 февраля. Это связано с тем, что в России отмечают Новый год по григорианскому календарю, а в азиатских культурах используют лунный. Китайский новый год приурочен к зимнему новолунию, поэтому каждый год даты его празднования отличаются.

Китайский новый год называют "Чуньцзе", что переводится как "Праздник весны". Согласно поверьям, в этот день происходит пробуждение природы от зимнего сна, ее обновление. Также неофициально этот праздник именуют Лунным новым годом.

Животное-символ 2024 года

Символом наступающего 2024 года по китайскому календарю является Зеленый Деревянный Дракон. В культурах стран Востока он является одним из наиболее значимых существ и неизменно ассоциируется с роскошью и благополучием.

В китайской традиции Дракон символизирует императорскую власть, олицетворяет мудрость, могущество и благородство. Отношение к этому существу у китайцев совершенно особое. Жители Поднебесной верят, что драконы являются хозяевами погоды, рек и дождей, а также способны влиять на природные явления. Поэтому неудивительно, что образ Дракона с древних времен фигурирует в искусстве стран Востока и продолжает быть актуальным и символичным вплоть до настоящего времени.

В Поднебесной особо почитают Дракона. Китайцы считают это мифическое существо хозяином погоды, рек и дождей. Фото: iStock

Цвет мифического покровителя Нового 2024 года - зеленый - связывают с обновлением, процветанием чистотой и гармонией.

Как встречать Новый год в соответствии с китайскими традициями

Празднование Нового года в Китае во многом похоже на то, как его отмечают у нас. В странах Восточной Азии Праздник весны традиционно отмечается очень ярко и красочно. Празднования длятся семь дней и охватывают всю страну. Важнейшими составляющими Нового года в Китае являются визиты с поздравлениями и почитание предков.

Одежда

Во время празднования Нового года китайцы обычно носят традиционную одежду: для мужчин это рубашка танчжуан, для женщин - платье ципао. Новогодний наряд в Китае играет важную роль: от одежды, в которой китайцы встречают Праздник весны, зависит то, как сложится их жизнь в ближайший год. Люди наряжаются сами и украшают свое жилище. Для этого используют не привычную нам мишуру, елочные гирлянды и игрушки, а специальные картинки няньхуа, китайские фонарики и символические статуэтки.

В Китае на Праздник весны много готовят и устраивают торжественные встречи с родственниками за праздничными столом. В Китайский Новый год принято кланяться старшим, поздравлять членов семьи, родственников, друзей и соседей.

Если вам хочется отметить этот праздник в соответствии с китайскими традициями, пригласите к себе гостей и устройте им грандиозный фуршет с блюдами восточной кухни: уткой по-пекински, лапшой или пельменями цзяоцзы.

Развлечения

Главное новогоднее развлечение в Китае - устраивать фейерверки. В Поднебесной их изобрели еще в XII веке: изначально пиротехника применялась в религиозных обрядах. Кроме того, китайцы использовали бамбуковые хлопушки и пороховые петарды на праздниках, чтобы прогонять злых и встречать добрых духов.

Фейерверки использовали в Китае еще в XII веке, но с тех пор технологии шагнули очень далеко вперед.

С тех самых пор использование фейерверков в Китае - неотъемлемый элемент встречи Праздника весны. С этого красочного представления начинается первый день Нового года и цикл масштабных празднеств. Поэтому для создания аутентичной атмосферы рекомендуем запастись как минимум бенгальскими огоньками - или хотя бы украсить квартиру сияющими гирляндами. Грустить в Китайский новый год строго запрещено.

Подарки

Неизменной остается и традиция дарения подарков. Здесь кроется, пожалуй, одна из самых интересных особенностей встречи Китайского нового года. Жители Поднебесной обычно дарят друг другу красные конверты, в которые кладут деньги или подарочные сертификаты. По китайским представлениям, обмен такими конвертами означает пожелание удачи - именно ее символизирует красный цвет.

На красном фоне большими иероглифами пишутся поздравления, а сам конверт специально оформляется ярко и празднично. Также считается, что денежная сумма, которую вручают в поздравительном конвертике, обязательно должна быть четной. Но только не четыре - на китайском это число созвучно со словом "смерть". Полученные деньги практичные китайцы тратят на обновление - покупают новую одежду, мебель, предметы интерьера или декора.

Елка и мандарины

А вот привычную всем нам новогоднюю елку в Китае не наряжают. Вместо этого китайцы украшают свое жилье живыми цветами или мандариновыми деревьями в красочных горшках. Мандарины - еще один связующий элемент между нашей культурой и Поднебесной.