Нельзя есть из керамической посуды и дарить игрушки: приметы 1 декабря
Православные 1 декабря вспоминают святых Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В четвертом веке они отдали свои жизни за православие.
Платон родился в семье праведных людей, поэтому ему с детства прививали религию: рассказывали, кто такой Христос, помогали в изучении молитв и знакомили с Библией. После того, как мальчик подрос, он решил обратить в христианство язычников.
Роман Кесарийский тоже пытался распространить христианство, путешествуя по разным городам. Христиан начали притеснять, и святой встал на их защиту. В результате Роман был пойман и наказан. Такую же участь принял и Платон Кесарийский.
“Рамблер” рассказывает о том, что можно и нельзя делать первого декабря.
Можно делать
В этот день незамужние девушки гадали на возлюбленного. Они приходили в лес и обнимали самое высокое и толстое дерево, а после вешали на веточку платок. Предки считали, что если платок исчез, значит, в нынешнем году девушка выйдет замуж. А если ткань осталась на дереве, придется отложить мысли о замужестве.
Первого декабря разрешается приступать к новым делам, разрабатывать планы и заявлять о себе. Активность в работе поможет завоевать уважение и утвердить авторитет, а также показать вышестоящему начальству свои положительные стороны.
Не запрещается устраивать застолья, танцевать и петь песни. Раньше было поверье, что как встретишь первое декабря, так и пройдет следующий год.
Нельзя делать
Лучше отложить поездку на другой день. Считается, что путешествие первого декабря будет не самым удачным.
Также не стоит жаловаться на свою жизнь или на окружающих, а еще проявлять агрессию и планировать план мести. Такое поведение привлечет нечистые силы, которые еще долго будут отравлять жизнь.
В этот день лучше отказаться от употребления пищи с фарфоровых, стеклянных и керамических посудин. Еда должна лежать на деревянной посуде. Предки верили, что нарушение этого правила сулит конфликты в семье и отсутствие денег.
Первого декабря не стоит преподносить в качестве подарка игрушки, запрет касается и избавления от них. Так человек рискует отдать или выбросить удачу и благополучие ребенка.
Приметы:
- Снег начал таять, значит, следует ожидать ранний приход весны.
- Выпавший снег сигнализирует о теплой, но заснеженной зиме.
- Знакомство с новым человеком сулит неприятности.
- Поднятые деньги с земли привлекут несчастье.
- Деньги лучше не занимать, иначе наступит бедность.
- Болезнь, появившаяся в этот день, означает, что кто-то сглазил.