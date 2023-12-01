В Мексике найден морской ягуаразавр с раздвоенным языком

В Мексике был обнаружен новый вид мозазавра (семейство вымерших морских ящеров, довольно близкие родственники современных варанов) возрастом около 90 миллионов лет. Почти полный череп мозазавра найден в штате Нуэво-Леон, пишет iflScience. Научная статья с описанием окаменелости вышла в Journal of South American Earth Sciences.

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Находка относится к роду Yaguarasaurus, группе вымерших морских рептилий, которые охотились в водах позднего мела. Скорее всего, у них были раздвоенные языки, это выходит из анатомии их нёба и зубов. Кроме того, именно такие языки у наиболее близких к ним ныне живущих животных — змей и варанов.

Новый вид получил название Yaguarasaurus regiomontanus. Хотя он известен только по черепу, длина его тела оценивается в 5,2 метра, что делает его одним из самых ранних известных крупных мозазавров, которые потом стали достигать 17 метров.

Считается, что с полным ртом акульих конических зубов мозазавры умели хватать добычу и проглатывать ее целиком. Им нравились рыбы, акулы, головоногие моллюски, другие мозазавры и, возможно, даже некоторые птицы. Открытие в Мексике позволило по-новому взглянуть, как эти животные распространялись по планете.