Тибетские пастухи традиционно ведут кочевой образ жизни, перегоняя свои стада яков по высокогорным пастбищам Тибетского нагорья. Их основным жилищем служат юрты – переносные шатры из войлока, хорошо приспособленные к суровым условиям высокогорья.

Юрты тибетских пастухов имеют круглую форму и состоят из деревянного каркаса, покрытого несколькими слоями войлока. В центре находится очаг, над которым проделано отверстие для выхода дыма. Вокруг очага обычно стоят небольшие скамеечки, а по периметру располагаются спальные места, покрытые толстыми войлочными матрасами и одеялами из шерсти яка.

Кочевая жизнь в высокогорье сурова. Зимой температура может опускаться до -40 градусов, а летом дневная жара сменяется резким ночным похолоданием.

Рацион кочевников состоит в основном из молочных продуктов, мяса и цампы – традиционной тибетской ячменной каши.