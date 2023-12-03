Как выбрать кошелек, который притягивает деньги

Россиянам стоит уделить особое внимание выборы своего кошелька.

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Такой совет гражданам дали специалисты в сфере финансовой грамотности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Налоги и бухгалтерия».

Как объяснили эксперты, правильно выбранный кошелёк способствует обретению финансового благополучия. По мнению специалистов, при покупке средства хранения денег обязательно надо отдавать предпочтение натуральным тканям или коже.

При этом, как объяснили эксперты, цвет изделия может быть абсолютно любым. В данном вопросе хозяин кошелька может ориентироваться на свой личный вкус. Вместе с тем, бумажник обязательно должен быть удобным, чтобы им было приятно пользоваться.

Другим важным аспектом его использования является способ хранения денежных купюр. Как заметили эксперты, банкноты должны аккуратно уложены по достоинству — от меньшего к большему, и обязательно одной стороной в одном направлении.