Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за рулевого управления

<p>Согласно последнему отчету NHTSA, расследование теперь включает в&nbsp;себя модели <strong>Honda CR-V</strong> и&nbsp;<strong>Acura Integra</strong> 2023 года выпуска, увеличивая общее количество возможно пострадавших автомобилей до&nbsp;532&nbsp;535. В&nbsp;эту цифру входят более 238 тыс. <strong>Civic </strong>2022&ndash;2023 годов выпуска, о&nbsp;которых уже сообщалось в&nbsp;марте 2023 года.</p> <p>Суть проблемы заключается в&nbsp;том, что для поворота рулевого колеса может потребоваться дополнительное усилие. В&nbsp;ряде случаев водителям приходилось активно вмешиваться в&nbsp;управление, чтобы направить автомобиль. Также сообщалось о&nbsp;шумах и&nbsp;вибрации при движении со&nbsp;скоростью менее 10&nbsp;миль в&nbsp;час (примерно 16&nbsp;км/ч), пишет сайт <a href="https://tarantas.news/posts/id43690-honda-cr-v-i-acura-integra-mogut-popast-pod-otzyv-iz-za-zalipanija-rulevogo-upravlenija" target="_blank" rel="noopener">Тарантас Ньюс</a>.</p> <p>NHTSA подтвердило более 1,3 тыс. случаев, связанных с&nbsp;данным дефектом, из&nbsp;которых 14 привели к&nbsp;ДТП. В&nbsp;11 случаях автомобили выезжали с&nbsp;дороги из-за внезапного увеличения усилия на&nbsp;руле.</p> <p><strong>Honda </strong>активно работает с&nbsp;NHTSA во&nbsp;время расследования. Производитель полагает, что проблема может быть связана с&nbsp;производственными особенностями и&nbsp;рекомендует дилерам заменять электронный усилитель рулевого управления (EPS) на&nbsp;новые.</p> <p>В&nbsp;настоящее время не&nbsp;ясно, потребуется&nbsp;ли отзыв автомобилей <strong>Honda CR-V </strong>и&nbsp;<strong>Acura Integra</strong>. В&nbsp;свете обширности проблемы, компании предстоит принять срочные меры.</p>

Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за рулевого управления
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