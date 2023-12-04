Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за рулевого управления

<p>Согласно последнему отчету NHTSA, расследование теперь включает в себя модели <strong>Honda CR-V</strong> и <strong>Acura Integra</strong> 2023 года выпуска, увеличивая общее количество возможно пострадавших автомобилей до 532 535. В эту цифру входят более 238 тыс. <strong>Civic </strong>2022–2023 годов выпуска, о которых уже сообщалось в марте 2023 года.</p> <p>Суть проблемы заключается в том, что для поворота рулевого колеса может потребоваться дополнительное усилие. В ряде случаев водителям приходилось активно вмешиваться в управление, чтобы направить автомобиль. Также сообщалось о шумах и вибрации при движении со скоростью менее 10 миль в час (примерно 16 км/ч), пишет сайт <a href="https://tarantas.news/posts/id43690-honda-cr-v-i-acura-integra-mogut-popast-pod-otzyv-iz-za-zalipanija-rulevogo-upravlenija" target="_blank" rel="noopener">Тарантас Ньюс</a>.</p> <p>NHTSA подтвердило более 1,3 тыс. случаев, связанных с данным дефектом, из которых 14 привели к ДТП. В 11 случаях автомобили выезжали с дороги из-за внезапного увеличения усилия на руле.</p> <p><strong>Honda </strong>активно работает с NHTSA во время расследования. Производитель полагает, что проблема может быть связана с производственными особенностями и рекомендует дилерам заменять электронный усилитель рулевого управления (EPS) на новые.</p> <p>В настоящее время не ясно, потребуется ли отзыв автомобилей <strong>Honda CR-V </strong>и <strong>Acura Integra</strong>. В свете обширности проблемы, компании предстоит принять срочные меры.</p>