Избегайте тяжёлой работы: народные приметы на 4 декабря
Православная церковь 4 декабря отмечает большой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе день называли Введеньем.
Что нельзя делать в грядущий понедельник?
На Введение под запретом любой тяжёлый труд. Предки считали, что нарушителей ждут большие неприятности; Ругаться, выяснять отношения, а также слишком бурно веселиться и употреблять алкоголь — удача может отвернуться; Давать в долг — это принесёт в семью бедность;
Какие еще есть приметы?
Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной; Хорошо, если 4 декабря морозный и солнечный день — значит, зима будет мягкая и относительно тёплая; Издалека слышен колокольный звон — к похолоданию; Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад; Лошадь в этот день упрямится — скоро снег выпадет.