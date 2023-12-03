Избегайте тяжёлой работы: народные приметы на 4 декабря

Православная церковь 4 декабря отмечает большой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе день называли Введеньем.

Что нельзя делать в грядущий понедельник?

На Введение под запретом любой тяжёлый труд. Предки считали, что нарушителей ждут большие неприятности; Ругаться, выяснять отношения, а также слишком бурно веселиться и употреблять алкоголь — удача может отвернуться; Давать в долг — это принесёт в семью бедность;

Какие еще есть приметы?