Как советский десантник пленил последнего китайского императора

Воистину кто-то рождается с серебряной ложкой во рту, а кто-то — с деревянным половником. Айсиньгеро Пуи или просто Пу И был провозглашен императором Государства Цин в два года. А Петр Челышев — сын бедного муромского крестьянина — был вынужден с детства трудиться пастухом, чтобы помогать семье. Судьба свела их в 1945-м…

Последний император

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Став десятым представителем маньчжурской династии Айсиньгьоро в 1908 году Пу И формально находился во главе тогдашнего Китая лишь четыре года. После Синхайской революции, ознаменовавшей создание Китайской Республики, последний император официально отрекся от престола, но сохранил привилегированное положение — проживал в пекинском дворце и по протоколу приравнивался к иностранному монарху, со всеми вытекающими.

Во главе Маньчжоу-Го

Когда в 1932 году на оккупированных китайских территориях японцами было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го, Пу И стал его Верховным правителем, а позже императором и оставался в этой должности более десяти лет, одновременно являясь главнокомандующим Маньчжурской армией в звании генералиссимуса. Конечно, власть Пу И была чисто формальной — он просто выполнял решения Токио и не проявлял самостоятельности. Но свою церемониальную роль исполнял с гордостью и удовольствием.

Советско-японская война

Начавшая 9 августа 1945 года война между СССР и Монголией с одной стороны и Японией и Маньчжоу-Го с другой, вскоре положило конец существованию последнего. Стремительное наступление советско-монгольских войск привело к тому, что уже через несколько дней фронт в Маньчжурии был прорван, а спустя десять дней японские и маньчжурские подразделения начали массово сдаваться в плен. Видя такое положение дел, советское командовании решило не распылять силы и не действовать по всему фронту, а захватывать важные военные объекты и руководство Квантунской армии.

Плененный Пу И

В составе одной из десантных групп Петр Челышев прибыл в Мукден для захвата аэродрома города. К тому времени бывший пастух успел повоевать с басмачами в Средней Азии, поучаствовал в Зимней войне, побывал в немецком окружении и с боями дошел до Праги. На Маньчжурском фронте Челышев находился уже в звании майора. В зале аэропорта военный увидел несколько десятков гражданских — это был Пу И со свитой и группа высшего японского командования. Все они планировали вылететь в Токио. Советские десантники опередили их буквально на 10-15 минут.