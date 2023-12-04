Как COVID-19 завладел мозгом Homo sapiens

Российские ученые обнаружили, что коронавирус может вызывать нарушения речи у переболевших, — сообщает RG.RU. Специалисты проанализировали активность мозга пациентов, которые переболели COVID-19, с помощью нейросетей и нашли серьезные изменения в работе.

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Трудности с речью

Исследование показало, что коронавирус влияет на работу левого полушария мозга, отвечающего за речь. В результате после болезни у людей возникают сложности с подбором слов, пониманием речи и другими речевыми дисфункциями. Эксперты полагают, что причиной подобных нарушений могут быть воспаления в мозге, которые и приводят к нарушению его кровоснабжения и питания.

Новые методы реабилитации

По словам клинического психолога Ольги Валаевой, до 10% больных нейроковидом сохраняют различные патологии речевых и мыслительных функций, памяти и внимания более трех месяцев. Исследователи надеются, что полученные данные могут быть использованы для разработки новых методов реабилитации после COVID-19.