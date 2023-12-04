Оксфордский словарь назвал слово года

Кажется, во всем виноват Том Холланд. Словом года, по мнению издателей Оксфордского словаря английского языка стало rizz ("сексуальная привлекательность", образовано от слова charisma — "харизма").

Считается, что Том Холланд ввел это слово в обиход, когда во время интервью его спросили, в чем секрет его rizz. Холланд сказал: "У меня вообще нет rizz. У меня ограниченный rizz".