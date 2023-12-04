Оксфордский словарь назвал слово года
Кажется, во всем виноват Том Холланд. Словом года, по мнению издателей Оксфордского словаря английского языка стало rizz ("сексуальная привлекательность", образовано от слова charisma — "харизма").
Считается, что Том Холланд ввел это слово в обиход, когда во время интервью его спросили, в чем секрет его rizz. Холланд сказал: "У меня вообще нет rizz. У меня ограниченный rizz".
Другими кандидатами на слово года стали Swiftie (поклонник Тейлор Свифт), situationship (неформальные романтические или сексуальные отношения) и prompt (инструкция, данная программе искусственного интеллекта).
"По мере того как поколение Z начинает оказывать все большее влияние на общество, различия во взглядах и образе жизни проявляются и в языке", — говорят в издательстве.
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