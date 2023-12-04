Попасть вглубь Солнца: как создавался уникальный прибор для исследований нашей звезды

— Это продвинет российскую науку в области изучения Солнца как минимум потому, что в стране давно не создавалось ничего сравнимого по масштабам. После распада СССР вложений в астрономию в целом и солнечную астрономию в частности практически не было. Мы живем сейчас на приборах и телескопах, которые в основном созданы в советское время. Либо это совершенно бюджетные проекты, связанные с закупкой иностранного оборудования. Но они не стоят на первой линии с точки зрения новизны, масштабности и глубины исследований.