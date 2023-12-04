Всего одна молекула: найдена новая причина обжорства

Виновата одна молекула в гипоталамусе: ученые установили новую причину обжорства
Исследователи из Технологического института Вирджинии (США) обнаружили, что эмоциональное переедание, вызванное изменениями в отделе мозга под названием гипоталамус, связано с активностью молекулы проэнкефалина.
Эмоциональное переедание
Психогенное переедание — это расстройство пищевого поведения, при котором человек употребляет чрезмерное количество пищи в ответ на эмоциональный стресс. Ученые стремились изучить процессы, протекающие в головном мозге при таком желании «заесть» напряженность.
Эксперименты на мышах
Для этого они провели эксперимент с участием мышей. В лаборатории животных подвергли воздействию запаха кошачьих экскрементов. Ощущение присутствия хищника заставило грызунов испытывать стресс в течение следующих 24 часов.
Сканирование головного мозга подопытных показало, что в связи со стрессом определенные нейроны проявили чувствительность к потреблению продуктов с высоким содержанием жира. Оказалось, что это обусловлено активностью молекулы проэнкефалина в гипоталамусе.
Гиопталамус и проэнкефалин
Гипоталамус — это отдел мозга, который играет важную роль в регуляции пищевого поведения. Он контролирует аппетит, чувство насыщения и выработку гормонов, связанных с метаболизмом. А проэнкефалин — нейротрансмиттер, который действует как обезболивающее и стимулятор аппетита. Он вырабатывается в гипоталамусе и других областях мозга.
Исследователи искусственно стимулировали нейроны в головном мозге спокойных мышей с помощью света. Это привело к активации молекулы проэнкефалина. Грызуны стали стремиться употребить большее количество пищи даже в отсутствие эмоционального стресса, вызванного присутствием хищника.
Открытие американских ученых может способствовать разработке новых методов терапии эмоционального переедания у людей. Тем не менее особенности «работы» молекулы проэнкефалина еще предстоит изучить.