Всего одна молекула: найдена новая причина обжорства

Исследователи из Технологического института Вирджинии (США) обнаружили, что эмоциональное переедание, вызванное изменениями в отделе мозга под названием гипоталамус, связано с активностью молекулы проэнкефалина.

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Эмоциональное переедание

Психогенное переедание — это расстройство пищевого поведения, при котором человек употребляет чрезмерное количество пищи в ответ на эмоциональный стресс. Ученые стремились изучить процессы, протекающие в головном мозге при таком желании «заесть» напряженность.

Эксперименты на мышах

Для этого они провели эксперимент с участием мышей. В лаборатории животных подвергли воздействию запаха кошачьих экскрементов. Ощущение присутствия хищника заставило грызунов испытывать стресс в течение следующих 24 часов.

Сканирование головного мозга подопытных показало, что в связи со стрессом определенные нейроны проявили чувствительность к потреблению продуктов с высоким содержанием жира. Оказалось, что это обусловлено активностью молекулы проэнкефалина в гипоталамусе.

Гиопталамус и проэнкефалин

Гипоталамус — это отдел мозга, который играет важную роль в регуляции пищевого поведения. Он контролирует аппетит, чувство насыщения и выработку гормонов, связанных с метаболизмом. А проэнкефалин — нейротрансмиттер, который действует как обезболивающее и стимулятор аппетита. Он вырабатывается в гипоталамусе и других областях мозга.

Исследователи искусственно стимулировали нейроны в головном мозге спокойных мышей с помощью света. Это привело к активации молекулы проэнкефалина. Грызуны стали стремиться употребить большее количество пищи даже в отсутствие эмоционального стресса, вызванного присутствием хищника.