Санкт-Петербург – это город, который воплощает в себе величие и красоту России. Он был основан Петром I в 1703 году и стал первой столицей Российской империи. Санкт-Петербург – это город музеев, театров, дворцов, соборов и мостов, которые украшают его невероятную архитектуру.