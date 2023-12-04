Российский город, которому подходит определение «самый»: видео
Санкт-Петербург – это город, который воплощает в себе величие и красоту России. Он был основан Петром I в 1703 году и стал первой столицей Российской империи. Санкт-Петербург – это город музеев, театров, дворцов, соборов и мостов, которые украшают его невероятную архитектуру.
Знали ли вы, что в Петербурге находится самый широкий мост в мире. На самом деле Исакиевская площадь является частью Синего моста. Его ширина составляет почти 98 метров, он был построен, чтобы соединить Искаиевский собор с Мариинским дворцом.
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