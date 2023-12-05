Самому старому животному на Земле исполнился 191 год

На Земле самому старому животному исполнился 191 год. Это черепаха Джонатан, она внесена в Книгу рекордов Гиннеса, сообщается на сайте справочника.

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Вид Джонатана называется гигантской сейшельской черепахой. Обычно эти черепахи живут около 150 лет, но 191-летний Джонатан побил рекорд. Сообщается, что неизвестно о более старых наземных видах животных.

Предположительно, Джонатан родился в 1832 году, но эксперты полагают, что он может быть даже старше указанного возраста.

Ветеринар Джо Холлинз отмечает, что несмотря на свой преклонный возраст, Джонатан остается в хорошей форме.

"Хотя у него потерялось обоняние, и он практически ослеп из-за катаракты, его аппетит остается хорошим", - поделилась деталями Холлинз.