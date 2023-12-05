Чем пленные советские красноармейцы пугали немцев

За годы Великой Отечественной войны в немецком плену побывало достаточно красноармейцев.

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К сожалению, многие из них не вернулись домой, став жертвами палачей-нацистов.

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Но фашистские захватчики долго не могли забыть советских бойцов, которые смеялись в лицо тем, кто должен был их казнить буквально в следующее мгновение.

Назло врагу с улыбкой

В первые дни войны немцы сделали снимок расправы двоих пограничников Брестской погранзаставы. Пограничники входили в состав войск НКВД, а, значит, подлежали немедленному расстрелу в соответствии с фашистской «Директивой об обращении с политическими комиссарами».

На переднем плане фотографии запечатлён офицер. Он спокоен и даже равнодушен. Тот, кто находится рядом, – в майке, с всклокоченными волосами – и вовсе демонстрирует презрение. Он смеётся в лицо врагу, смотрит дерзко и вызывающе.

«Отвратительное ощущение. Ушли из жизни с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат, пробежали мурашки по спине и неприятный холодок...», – позже написал в своём дневнике немецкий офицер, ставший свидетелем того расстрела.

Ещё один показательный расстрел произошёл в июле 1941 года в Мурманской области. О том, что происходило за Полярным кругом, стало известно опять же благодаря привычке немцев фотографировать каждый свой шаг. На сохранившейся фотокарточке можно разглядеть двоих пленных. Один из них стоит в характерной позе – «руки в боки», смотрит в упор на немца, тычущего пальцем ему в лицо, и с презрением улыбается.

На втором снимке запечатлён непосредственно момент расстрела. Собственно, ничего не изменилось: та же раскованная поза, ощущение превосходства над палачом и невиданное спокойствие.

Последние минуты

В июне 1942 года в степях под Ростовом-на-Дону немцы расправились с командиром части НКВД, который до последнего противостоял врагам. Так как силы были неравны, то в итоге нацистам удалось схватить его и отвести к месту расстрела. Шёл боец спокойно, в зубах держал травинку и улыбался ребятишкам, которые крутились вокруг. Стоя уже у стенки сарая, пленный начал командовать собственным расстрелом. Сначала он чётко и внятно крикнул: «Achtung!» («Внимание!»), а затем, улыбнувшись, расправив плечи, произнес: «Feuer!» («Огонь»).