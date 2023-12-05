Как можно «видеть» чужие сны: что говорит наука

Иногда люди по тем или иным причинам скрывают от других содержание своих сновидений. Однако современные ученые научились проникать в чужие сны. Чаще всего для этого нужен всего лишь аппарат для энцефалографии.

Отражение реальности

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На самом деле узнать о том, что видит во сне другой человек, не так сложно, как кажется. По крайней мере, так считают ученые из Государственного исследовательского университета Рима, результаты исследований которых были опубликованы в издании Royal Society Open Science. Итальянские специалисты основывают свои выводы на анализе содержания 24 тысяч сновидений людей разного возраста и пола, рода занятий, особенностей физического развития и жизненного опыта.

Эксперты оценивали сновидения, руководствуясь 5 факторами, в числе которых были: пол, возраст, наличие или отсутствие слепоты, уровень агрессивности и участие в боевых действиях. Оказалось, что сны являются просто продолжением реальности тех или иных респондентов. Иными словами, в 75% случаев люди видят по ночам именно те события, которые имели место в их биографии. Таким образом итальянцы лишний раз подтвердили верность теории о «непрерывности сновидений».

Что тебе снится?

Научились «видеть» сны других людей и японские ученые. Специалисты из Японии распределили сновидения по 20 категориям, подобрав для каждой из них соответствующие фотографии. Предъявляя добровольцам эти снимки, эксперты фиксировали показания электроэнцефалографа, выявляя таким образом реакцию мозга на увиденное. Оказалось, что этот метод настолько эффективен, что «угадать» персонажей или события сновидений можно с точностью до 80%.

Как сообщает издание Nature Neuroscience, сотрудники Университета Висконсина выяснили, что сны активизируют определенные отделы мозга, благодаря чему также можно узнать содержание чужие снов. Наблюдая за электроэнцефалограммами 46 человек, американцы пришли к выводу, что в зависимости от событий, которые человек видит во сне, активизируются и части мозга. Например, сны, связанные с речью и слухом, «включали» область Вернике, которая отвечает за восприятие звуков и понимание обращенной речи наяву.

Диалоги во сне

А другие ученые, которых для чистоты эксперимента собрали в одну международную группу (Германия, Франция, Нидерланды и Соединенные Штаты), пошли еще дальше, доказав, что со спящим человеком можно вести несложные диалоги. Для этого к опыту были привлечены 36 добровольцев, которых снабдили электроэнцефалограммными шлемами, оснащенными электродами. Некоторые добровольцы владели техникой так называемых осознанных сновидений, а другие даже не представляли, что это такое.