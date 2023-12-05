Как относились к женщинам в Третьем рейхе: видео
Третий рейх совершал чудовищные преступления против человечества. Помимо антисемитизма и антиславянизма, государственной идеологией был антифеминизм.
Роль женщины в нацистской Германии сводилась к детям, кухне и церкви: после 1921 года женщины не могли занимать государственные должности, работать в науке или становиться врачами. Такая дискриминация объяснялась тем, что женщины должны были зависеть от своих мужей.
Нацисты считали, что главная и единственная функция женщины – это деторождение. Поскольку многодетные арийские матери приравнивались к героям фронта, женщин поощряли рожать больше детей.
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