Нельзя ругаться и дарить цветы: приметы на 5 декабря

5 декабря православные верующие вспоминают Савву Освященного, чудотворца. В народе сегодняшний день именуют Саввиным или Прокопьевым днем, так как помимо прочего сегодня принято чтить Прокопия чтеца.

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5 декабря считается благоприятным днем для того, чтобы отправиться к врачу. Наши предки предпочитали сегодня заниматься оздоровлением, посещать знахарей, целителей и варить лечебные чаи.

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Кроме того, сегодняшний день отлично подходит для того, чтобы собраться компанией за большим столом. Такие встречи точно принесут счастье и заряд хорошего настроения.

А вот о том, чего сегодня нельзя делать, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 5 декабря

Сегодня запрещено дарить цветы. Считается, что в этот день растения способны забрать энергию человека и спровоцировать болезни. Если вам подарили сегодня растение, его нужно положить в самое безлюдное место в доме (например, на балкон).

5 декабря нельзя делиться солью и сахаром. В противном случае, можно выкинуть свое счастье. Кроме того, запрещено давать кому бы то ни было муку и воду.

Если к вам пришли гости с ночевкой, нельзя стелить постель супругов. Это к разладу в семье.

Запрещено долго смотреть друг на друга – это может привести к крупной ссоре.

5 декабря нельзя подавать милостыню, иначе следующий год будет полон провалов и неудач.

Сегодня запрещено пить алкоголь, а также употреблять мясо, молоко и другую пищу животного происхождения. Все еще идет Рождественский пост.

В Прокопьев день нельзя сквернословить, распускать слухи и ругаться.

Запрещено начинать новые дела, особенно мужчинам. В противном случае, придут неудачи.

Приметы

Кольцо вокруг луны сулит серьезные морозы.

Появился иней – будет хороший урожай.

Вороны во дворе летают — скоро придет потепление.

Если на улице тепло, значит зима будет снежной и долгой.

Волки воют неподалеку — к холодам.

Облака плывут в небе — к солнечной погоде.

Увидеть зайца — зима будет теплой с частыми оттепелями.