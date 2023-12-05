Ленский расстрел: чем закончился бунт русских золотодобытчиков

В апреле 1912 года в Российской империи произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну. На приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в сибирской тайге, был расстрелян мирный митинг рабочих. В результате погибли около 270 человек, более 200 были ранены.

© Ленский расстрел. Картина А.В. Моравова

Причины трагедии

Причинами трагедии стали тяжелые условия труда и жизни рабочих на Ленских приисках. Рабочие получали мизерную зарплату, которая уходила на аренду жилья и покупку продуктов питания. Условия труда были ужасными: рабочие трудились по 16 часов в сутки в вечной мерзлоте, при этом им не предоставлялась медицинская помощь.

Ход событий

Поводом для забастовки рабочих стала история с мясом. 29 февраля 1912 года рабочим Андреевского прииска подали конину, которая оказалась несъедобной. Рабочие решили создать Центральный стачечный комитет и потребовать от администрации улучшить условия труда и жизни.

К середине марта бастовали все ленские прииски. Администрация приисков отказывалась выполнять требования рабочих и начала их увольнять. 3 апреля полиция арестовала руководителей Центрального стачечного комитета.

На следующий день, 4 апреля, бастующие рабочие организовали трехтысячное шествие с целью освободить арестованных. Шествие было мирным, но по приказу ротмистра Трещенко солдаты открыли огонь по рабочим.

Последствия трагедии

Ленская трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В знак протеста против расстрела рабочих были организованы массовые демонстрации в городах России.

Власти были вынуждены провести расследование трагедии. По итогам расследования были уволены и арестованы некоторые чиновники, но ротмистр Трещенко был лишь понижен в звании.