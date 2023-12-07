Кому помог «генерал Мороз» под Москвой в декабре 1941 года

5 декабря в России отмечают День воинской славы. В этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. Действительно ли столицу Советского Союза спасли сибиряки, почему нацисты сравнивали себя с армией Наполеона и помог ли «генерал Мороз» защитникам Москвы?

«Москва – это не только сердце СССР»

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С конца сентября на подступах к столице шли тяжелые оборонительные бои. Группа немецко-фашистских армий «Центр» пыталась осуществить наступательную операцию под условным наименованием «Тайфун». Суть ее состояла в том, чтобы окружить и уничтожить главные силы советских войск западнее Москвы, а затем помешать Красной армии создать новую линию обороны на ближних подступах к столице, обойти город с севера и с юга и захватить его.

Генерал Хайнц Гудериан писал: «Москва – это не только голова и сердце СССР. Это также центр связи, политический центр, самая индустриальная область и узел коммуникаций всей страны. И если мы в Москве одержим победу над силами врага, тогда перед нами падут и остальные его области».

Гитлер требовал, чтобы захват советской столицы произошел непременно до начала зимы. Но ответное наступление Красной армии в битве под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941 года, сломало планы немецкого командования на скоротечную войну и стало началом пути к полному разгрому немецко-фашистских войск.

Контрнаступление состоялось благодаря свежим резервам

Важным фактором, обеспечившим победу советских войск под Москвой, стал ввод свежих сил. С августа 1941 года в глубоком тылу формировали новые стрелковые соединения. Их создавали с нуля из резервистов и нового призыва, который проходил летом.

Не слишком понятно, откуда взялся расхожий миф о том, что Москву спасли сибиряки. Возможно, это был собирательный образ, поскольку новые соединения прибывали тепло одетыми – экипировка была рассчитана на действия в условиях суровой зимы. Впрочем, одна из дивизий действительно была из Красноярска, но в целом мобилизационный ресурс для контрнаступления обеспечивала вся страна: свежие соединения ехали и с Урала, и из средней полосы России – отовсюду. А десятая армия, отбросившая немцев от Тулы, была сформирована и вовсе в Московском военном округе.

Дополнительным фактором стало то, что ввод свежих сил оказался для противника неожиданностью. В оперативных документах вермахта говорилось, что у Красной армии нет резервов для крупного контрнаступления.

Помимо людских ресурсов, под Москвой к началу контрнаступления были созданы существенные резервы боеприпасов. Это позволило вести интенсивную артподготовку, чтобы взломать немецкую оборону.

Дороги были похожи на кладбища немецкой техники

В начале декабря советское командование начало контрнаступление на пространстве от Твери до Козельска. За месяц удалось добиться ряда успехов и отбросить противника от столицы. А потом развить успех, перейдя в общее наступление.

Во время своего продвижения назад, на запад немцы бросали танки и другую бронетехнику, артиллерию и автомобили, в том числе исправные. Дороги представляли собой кладбища брошенной немецкой техники. Это происходило потому, что отступление вражеских войск шло в условиях острой нехватки горючего. Снежные заносы и огромные расстояния стали помехой фашистам. Автомобили, везшие бочки с горючим, тратили на дорогу значительную часть топлива. К тому же зимой техника двигалась куда медленнее, чем летом.

Наступление Красной армии продолжалось до конца марта. Немцы были отброшены на сотни километров от их прежних позиций и больше не смогли вернуться на прежние рубежи. Хаос и беспорядок при отступлении немецкой армии был таким явным, что многие немцы сравнивали свое положение с наполеоновской армией, которая при бегстве из России представляла собой жалкое зрелище. Об этом свидетельствуют мемуары и воспоминания.

В западных источниках часто можно встретить утверждение, что выиграть битву под Москвой Красной армии помог «генерал Мороз». Мол, привычные к холодам русские солдаты легче переносили морозы, чем вояки вермахта, не приспособленные к таким температурам. Однако установлено, что в дни контрнаступления морозы как раз стояли умеренные, а ко второй неделе декабря 1945 года температура и вовсе поднялась до 0…-2 градусов. А вот по-настоящему трескучие морозы как раз наступили в конце декабря, когда Красной армии требовалось развить свое наступление. Так что если морозы кому-то и навредили, то именно советским солдатам, вынужденным находиться в окопах, тогда как немцы уже засели в отапливаемых домах в русских деревнях на всем пути их отступления.

Почему Красной армии не удалось развить свой успех?

Немецкое командование к концу зимы все же смогло восстановить контроль над своими соединениями. Армия противника, даже отступающая, обладала существенными ресурсами, прежде всего авиацией. Также войскам вермахта при отступлении удалось почти полностью сохранить свою артиллерию. С опорой на артиллерию и авиацию врагу удалось выстроить новую линию фронта.

Историки часто задаются вопросом, почему же Красная армия не смогла помешать противнику закрепиться на новых рубежах? Ведь декабрьское контрнаступление под Москвой было таким успешным. Исследователи склоняются к тому, что развить декабрьские успехи помешал кризис производства боеприпасов и военной техники. На рубеже 1941 и 1942 годов эвакуированная вглубь страны промышленность только налаживала производство на новых местах, а часть заводов и вовсе была еще «на колесах».

В первые месяцы 1942 года производство танков и самолетов было самым низким за все годы войны, да и боеприпасов катастрофически не хватало. Накопленных резервов оказалось достаточно только на решительный удар свежих сил в декабре, а вот на то, чтобы развить успех и полностью разбить противника, ресурсов не хватило. Техника же, поставляемая союзниками по программе ленд-лиза, только начала поступать в страну и не могла оказать на ситуацию существенного влияния. Все эти факторы помогли немцам стабилизировать фронт и не дали советским войскам развить наступление.

Ореол непобедимости вермахта был разрушен

Контрнаступление под Москвой имело колоссальное значение. Прежде всего оно поставило крест на концепции «Блицкрига»: стало понятно, что Советский Союз быстро одолеть не получится. Были сорваны планы врага захватить Москву, а сам он отброшен на запад на 150-300, а местами и на 400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей.

Это событие имело большой международный резонанс. Ведь непобедимая ранее Германия потерпела первое во Второй мировой войне крупное поражение.