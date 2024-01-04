$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

Японские технологии, которые облегчают жизнь: видео

Большая часть передовых японских технологий направлена на то, чтобы сделать повседневную жизнь людей более комфортной.

Один из ярких примеров – умный унитаз, оснащенный множеством функций. Японские унитазы оснащены датчиками движения, могут автоматически поднимать и опускать крышку, имеют функции самоочистки и стерилизации.

В Китае создали стиральную машину для домашних животных

Существуют также автоматические рисоварки, кофеварки с сотнями настроек и «умные» холодильники с интерактивными экранами. Все это значительно упрощает процесс приготовления еды и напитков.

Ранее «Рамблер» рассказывал про жонглирование бензопилами и другие безумства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.

Истории
Видео