Большая часть передовых японских технологий направлена на то, чтобы сделать повседневную жизнь людей более комфортной.

Один из ярких примеров – умный унитаз, оснащенный множеством функций. Японские унитазы оснащены датчиками движения, могут автоматически поднимать и опускать крышку, имеют функции самоочистки и стерилизации.

Существуют также автоматические рисоварки, кофеварки с сотнями настроек и «умные» холодильники с интерактивными экранами. Все это значительно упрощает процесс приготовления еды и напитков.