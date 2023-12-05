Гражданин с рублем: что на эти деньги можно было купить в СССР

Представители старшего поколения с ностальгией вспоминают жизнь при советской власти. Зарплаты хватало на всё необходимое (даже ещё оставалось), качественная медицина и образование были бесплатными, а жилищно-коммунальные услуги стоили копейки. При таких условиях каждый гражданин СССР, имея в кармане один рубль, мог почувствовать себя богачом.

В Советском Союзе официальный курс рубля отличался стабильностью, так как валюта не была свободно конвертируемой. Примерно за год до распада государства валютный курс колебался на уровне 55-56 копеек за доллар. Таким образом, за один целковый можно было приобрести почти два «бакса». Правда, обменивать рубли на доллары могли далеко не все. Такая возможность была разве что у высокопоставленных номенклатурщиков, дипломатов и граждан, отправлявшихся в заграничные командировки. К тому же каждая обменная операция строго регламентировалась.

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Собственно, острой потребности в долларах у жителей СССР и не было. С рублями в кошельках они чувствовали себя прекрасно.

«Квартплата была мизерной, цены на газ, электричество и бензин были смехотворными. Хлеб, молоко, сахар, масло стоили копейки. Рассказы о «жалких» 120 рублях зарплаты начинающего инженера разбиваются в «пух и прах», когда выясняется реальная стоимость советского рубля», — писал публицист Владислав Швед в своей книге «Кто вы, mr. Gorbachev? История ошибок и предательств».

Одного советского рубля в 1990 году хватило бы на полтора килограмма сахара, или 14 килограммов соли, или три литра молока, или на десяток яиц.

Непосредственно перед распадом СССР сыр «Российский», свиное сало и свежую говядину можно было купить по цене 3 рубля за килограмм, то есть на рубль в магазине отвесили бы почти 333 грамма перечисленных продуктов.

С одним рублём советские граждане могли утолить голод в столовой (столько стоил комплексный обед) или перекусить в летнем кафе.

Владельцы личных автомобилей в советском государстве даже не думали экономить на бензине. В 1990 году АИ-93 оценивался в 40 копеек за литр. Кроме того, за рубль пассажир мог 20 раз прокатиться на городском автобусе, 25 раз — на троллейбусе или 33 раза — на трамвае.

Поход в кино в Советском Союзе считался не только самым популярным развлечением, но и самым доступным. Так, билет на детский фильм обходился в 10 копеек, а на взрослый — 20-25 копеек. Ровно один рубль стоила возможность насладиться цирковым представлением, сидя где-нибудь на десятом ряду.