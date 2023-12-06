День лентяя: какие праздники отмечают в России и мире 6 декабря

В мире и в России в частности в среду, 6 декабря, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни.

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В эту дату празднуют День «рыжих мыслей», День лентяя, а также День рождения микроволновой печи.

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День «рыжих мыслей»

Оказывается, существует устойчивое выражение «рыжие мысли». Оно означает неожиданные, по-детски непосредственные идеи, которые приходят в голову взрослым людям в течение дня.

Например, проходя мимо огромной лужи, каждый второй наверняка представлял себе, как здорово было бы сейчас разбежаться и прыгнуть в самую середину, «развеселив» прохожих сверкающими брызгами. Или скатиться по перилам лестничного пролета.

Рыжий цвет мыслей символизирует яркие краски, громкий смех и полную свободу самовыражения. В этот день можно устроить тематическую вечеринку с костюмами или посетить театральные курсы.

День лентяя

В календаре неофициальных праздников, кроме Дня лентяя, присутствует еще и Всемирный день лени, который приходится на 20 августа. Оба торжества отмечаются аналогичным образом: люди отключают телефоны и будильники, чтобы выспаться, а после пробуждения они едят, идут на прогулку, а также занимаются и другими делами, доставляющими радость и удовольствие.

Жизнь человека состоит не только из работы и взятых на себя обязательств. В ней всегда есть место для отдыха и праздного времяпрепровождения. Не забывать об этом призывает всех и каждого День лентяя.

День рождения микроволновой печи

Современный мир не терпит замедления времени. Даже принятие пищи у многих людей перестало быть ритуалом, и еда стала занимать небольшой промежуток дня. Сегодня практически в каждой семье есть микроволновая печь, которая помогает сэкономить время в процессе разогрева пищи.