Видео дня: готовимся к грядущим морозам

В преддверии выходных синоптики обещают существенное похолодание – в Москве ожидается понижение температуры до -20 градусов. Все начинают включать отопление на полную и ищут способы согреться в морозные дни.

И не только люди готовятся к холодам. На этом забавном видео запечатлен пушистый котенок, который уже принял меры для согревания и обеспечил себе максимум уюта перед лицом грядущих морозов.