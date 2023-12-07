Где запрещены книги о «Гарри Поттере»: видео
Книги о Гарри Поттере, написанные британской писательницей Дж.К. Роулинг, стали феноменом популярной культуры во всем мире. Однако в некоторых странах и религиозных общинах эти книги и фильмы до сих пор остаются под запретом.
Одними из первых книги о юном волшебнике запретили в Объединенных Арабских Эмиратах. Местные власти посчитали, что книги пропагандируют колдовство и магию, которые запрещены исламом. По тем же причинам книги Роулинг запрещены в Иране и Египте.
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