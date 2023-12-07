Как в СССР скрыли правду о самом страшном цунами на Курилах

Информация о Северо-Курильском цунами была предана огласке лишь в 1990-х. 40 лет о практически полностью смытом в океан городе и гибели четверти его населения предпочитали молчать. По-видимому, из-за масштабов катастрофы и большого числа жертв, среди которых оказались не только советские граждане, но и иностранцы и военные.

Землетрясение и цунами

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Все произошло в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года — жителей Северо-Курильска разбудило семибалльное землетрясение, случившееся у берегов Камчатки. А следом за ним последовало и цунами. Идущая с океана на город волна выглядела угрожающе, но оказалась не такой уж и разрушительной. Пострадали в основном дома, расположенные в низине. Большинству жителей города удалось спастись на сопках.

Вторая волна

Настоящая катастрофа разразилась, когда бежавшие от стихии горожане стали возвращаться в дома. Именно вторая волна и стала причиной основных бедствий, буквально смыв город с лица земли. А вместе с ним — и несколько тысяч жителей. Но и это было еще не все — третья волна цунами добила Северо-Курильск окончательно, унеся с собой и трупы. Спаслись только те, кто укрылся в казармах, расположенных на сопках.

Разрушения и жертвы

Поначалу в Москву доложили о двух с половиной тысячах погибших. Но это были лишь те, чьи тела удалось опознать. При более поздних оценках разрушений, вспомнили и о военнослужащих, и о наемных рабочих из Северной Кореи, что проживали в городе и его окрестностях. Общее количество погибших и пропавших без вести вскоре выросло до 14 тысяч человек.

Что касается материального ущерба, то он был оценен в 285 миллионов рублей в ценах 1952 года. Это превышает 400 миллиардов на современные деньги. При этом ущерб военному имуществу и косвенные убытки — расходы на спасательные работы, эвакуацию, новое размещение населения и т. д. — в расчет не принимались. А эвакуировать и расселить на новых местах — в Приморье и на Сахалине — пришлось без малого 27 тысяч человек.