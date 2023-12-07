Самый старый сохранившийся жилой дом Москвы находится на улице Хитровка в районе Китай-города.

Это небольшое двухэтажное здание было построено в XVII веке в стиле раннего московского зодчества. Сегодня это памятник архитектуры федерального значения.

Этот дом многие видели в фильме «Брат 2». Именно во дворе самого старого жилого здания Москвы главные герой Данила покупал оружие у черного археолога по кличке Фашист.

За свою историю дом пережил множество пожаров и разрушений, неоднократно реставрировался и перестраивался.

Cовременный вид этого дома – результат последней реставрации. Тогда была воссоздана историческая планировка здания с галереями. Вход в квартиры осуществляется со двора.