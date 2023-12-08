Почему свеча стала главным символом иудейской Хануки

Началась иудейская Ханука – один из важнейших религиозных еврейских праздников.

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Раввин Давид Юшуваев в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, что в основе праздника – чудеса победы и света, а его главный символ – свеча.

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«Около 170 лет до нашей эры была великая Греческая империя, которая запрещала меньшинству, жившему на Святой земле, соблюдать наши традиции, нашу Тору, наши обязательства. Но было восстание, и меньшинство победило зло, которое пыталось нас угнетать. В конце этих событий произошло чудо света. Когда мы хотели возобновить службу в храме и зажечь менору – семиконечник, который каждую ночь горит в храме, обнаружили, что ритуального масла хватит лишь на один день. Но его хватило на целых восемь дней, а уже на девятый день мы приготовили новое масло», – напомнил историю эксперт.

Он отметил, что корни Хануки восходят к ритуалам обретения нового дома. Когда человек переезжает, он приглашает на праздник друзей, делает застолье, и называется это «Ханукат а-байт». Точно так же, по словам эксперта, новое началось в день победы иудеев над врагами и возвращения в свой храм, возобновления служб, зажигания лампад.

Давид Юшуваев назвал современные традиции Хануки. Поскольку в те исторические события масла в храме должно было хватить только на один день, то во время Хануки каждый день зажигают свечу, добавляя свет. К концу недели горят уже восемь свечей. В Хануку особый смысл приобретает еврейская традиция помогать нуждающимся. По словам раввина, в эти дни иудеи стремятся отдавать больше, и учат этому детей.

Эксперт отметил, что традиции обязательных праздничных застолий в Хануку нет. Но те, кто все же собирается за столом, чтобы благословить всевышнего, используют определенные продукты. В первую очередь, это масло, имеющее сакральный смысл. На нем жарят пончики или лактес – еврейские оладьи. Раввин рассказал, что принято кушать и молочные продукты, поскольку восстание началось через женщину, которая напоила и накормила молочной едой врага, от которой он уснул.