Почему свеча стала главным символом иудейской Хануки

Началась иудейская Ханука – один из важнейших религиозных еврейских праздников.
Раввин Давид Юшуваев в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, что в основе праздника – чудеса победы и света, а его главный символ – свеча.
«Около 170 лет до нашей эры была великая Греческая империя, которая запрещала меньшинству, жившему на Святой земле, соблюдать наши традиции, нашу Тору, наши обязательства. Но было восстание, и меньшинство победило зло, которое пыталось нас угнетать. В конце этих событий произошло чудо света. Когда мы хотели возобновить службу в храме и зажечь менору – семиконечник, который каждую ночь горит в храме, обнаружили, что ритуального масла хватит лишь на один день. Но его хватило на целых восемь дней, а уже на девятый день мы приготовили новое масло», – напомнил историю эксперт.
Он отметил, что корни Хануки восходят к ритуалам обретения нового дома. Когда человек переезжает, он приглашает на праздник друзей, делает застолье, и называется это «Ханукат а-байт». Точно так же, по словам эксперта, новое началось в день победы иудеев над врагами и возвращения в свой храм, возобновления служб, зажигания лампад.
Давид Юшуваев назвал современные традиции Хануки. Поскольку в те исторические события масла в храме должно было хватить только на один день, то во время Хануки каждый день зажигают свечу, добавляя свет. К концу недели горят уже восемь свечей. В Хануку особый смысл приобретает еврейская традиция помогать нуждающимся. По словам раввина, в эти дни иудеи стремятся отдавать больше, и учат этому детей.
Эксперт отметил, что традиции обязательных праздничных застолий в Хануку нет. Но те, кто все же собирается за столом, чтобы благословить всевышнего, используют определенные продукты. В первую очередь, это масло, имеющее сакральный смысл. На нем жарят пончики или лактес – еврейские оладьи. Раввин рассказал, что принято кушать и молочные продукты, поскольку восстание началось через женщину, которая напоила и накормила молочной едой врага, от которой он уснул.
«Я желаю всем людям увеличивать свет. Со злом можно бороться оружием, но есть другой способ, которому нас научили на протяжении двух тысяч лет. Когда мы зажигаем одну свечку, мы прогоняем много тьмы, много зла, еще одна свечка – это добро, любовь, взаимопонимание, еще одна свечка – это добрый глаз, который мы зажигаем. С этим мир будет улучшаться, будет становиться гораздо светлее и божественнее», – заключил Давид Юшуваев.