Приметы и поверья на 8 декабря: что нельзя делать в Климентьев день

8 декабря в народном календаре – Климентьев день, Клим Холодный. Считается, что в этот день приходят северные ветры и сильные морозы, наступает суровая зима. Люди в старину собирались за столом и вместе ели постные блюда, пели песни. По приметам на Клима Холодного судили о погоде, которая будет летом.

В старину верили, что дела надо начинать натощак, тогда они дадутся легко. Женщины старались не выходить из дома без особой надобности, чтобы не встретить волка, и отдыхали от дел по хозяйству, занимались рукоделием. После стирки белье надо сушить на морозе, такая одежда принесет удачу и здоровье. Нельзя ругаться и злиться на мороз, чтобы не навлечь на себя неприятности. В Климентьев день не принято ссориться, ругаться с начальством и вмешиваться в чужие дела. Запрещается слишком много есть, употреблять мясные и молочные продукты, алкоголь.