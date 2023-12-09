Нельзя охотиться и тратить много денег: приметы на 9 декабря

9 декабря по народному календарю - Юрьев день, Юрий Холодный, Егорий зимний, Георгий осенний.

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День памяти Георгия Победоносца – важная дата осенне-зимнего периода народного календаря. Особое почитание святого, восприятия его как защитника христианской веры, покровителя земледельцев, домашнего скота и диких животных определило содержание дней его памяти – весной и зимой.

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На Руси было два Егория: первый в декабре – Холодный, второй в мае – Голодный.

По народному поверью, зимнего Егория считали волчьим заступником. Говорили, что в этот день волки подходят близко к людскому жилищу, пытаются утянуть скотину, могут и на человека напасть. На охоту в этот день старались не ходить, чтобы не пострадать от дикого зверя.

Человек, собирающийся 9 декабря в дальнюю дорогу, должен был заказать молебен в церкви. Тогда поездка будет удачной и ничего дурного в пути не случится.

Егорий издавна считается покровителем домашнего скота. Поэтому в день его памяти проводились специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму. Для этого старшие жители деревни доставали горящие угольки из печей и бросали в прорубь. Веря, что уголь вберет в себя силу воды. Потом угли вычерпывали из проруби ладонями и несли их в хлев, где подбрасывали в корыта, из которых ест скотина.

Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади. Мужчины брали это печенье, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где его и оставляли.

В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба.

Считали, что именно в этот день медведь в берлоге впадает в зимнюю спячку. За окном становилось действительно холодно. Люди отправлялись к колодцам и слушали воду, пытаясь определить, какой будет зима. Если вода была спокойной, то зима будет теплой, без вьюг. Если же в колодце вода бурлила, то грядут морозы и метели.

9 декабря ни в коем случае нельзя оставаться в должниках, иначе не только весь год так и не сможешь от долгов избавиться, но и несчастья и беды в свою жизнь привлечешь.

Также не рекомендуется вести финансовые дела – они не будут успешными. В этот день можно лишь вести переговоры, договариваться об условиях будущих сделок.

Нельзя 9 декабря охотиться. По примете, кто не послушает этот совет, накличет на свою семью несчастья и потери. Вместо охоты лучше в Юрьев день сходить порыбачить. Хороший улов и накормит, и финансовые поступления из неожиданного источника принесет. Тот, кто 9 декабря вернется с рыбалки ни с чем, в следующем году будет бедствовать.

Запрещается отправляться в дальнее путешествие – оно будет неудачным. Если же никак не получается перенести дорогу, то перед ней надо помолиться и в день отправления никому ничего не давать из дома.

Нельзя уходящего из дома целовать, поскольку тогда он в течение дня всюду будет опаздывать. Особенно этой приметы нужно придерживаться тем, кто отправляется на важное совещание, деловую сделку или же другое значительное мероприятие.

Не рекомендуется мужчинам 9 декабря принимать ванну или душ. В Юрьев день им нужно хорошенько попариться в бане или сауне, чтобы всю зиму быть здоровыми и крепкими духом. Женщинам же, напротив, в этот день не стоит посещать парилку и сауну, – Банник разозлится и нашлет разные недуги.

Нельзя употреблять кислые продукты, иначе, по примете, вся зима пройдет в тоске, печали и грусти. В Юрьев день надо есть как можно больше сладких и ярких овощей и фруктов, тогда никакие невзгоды не помешают войти в жизнь счастью и радости.