В наши дни интернет кардинально отличается от того, каким он был в 2000-х годах. За последние два десятилетия произошли колоссальные технологические сдвиги, которые изменили саму суть всемирной паутины.

Одним из главных отличий была скорость подключения. В начале 2000-х домашний интернет только начинал набирать популярность. Скорость таких соединений составляла от 56 Кбит/с до 1 Мбит/с – это крайне медленно по сегодняшним меркам. Загрузка веб-страниц занимала десятки секунд, а скачивание файлов – часы.

Дизайн и интерфейс сайтов также сильно эволюционировали. В начале 2000-х большинство сайтов выглядели довольно примитивно – преобладали простая верстка текста и несложная графика. Современные технологии вроде HTML5, CSS3 и JavaScript позволяют создавать гораздо более сложные и интерактивные веб-приложения.