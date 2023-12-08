Почему гипнотизеры боятся людей с зелеными глазами

Гипноз даже в современном мире вызывает много вопросов. Кто-то уверен — это способ обмануть наивного и подверженного чужому влиянию человека. Кто-то, напротив утверждает, что практика введения в бессознательное состояние полезна и помогает избавиться от некоторых психологических проблем. Если согласиться с последним высказыванием, то с сожалением придётся отметить — гипнозу подвержены далеко не все люди. Распространено мнение, что обладателей зелёных глаз загипнотизировать не удастся.

Поверье, согласно которому зеленоглазые люди не подвержены гипнозу, зародилось довольно давно. Несколько веков назад людей с зелёными глазами (таких всего 2% от населения планеты Земля) считали посланниками нечистой силы. Особенно доставалось женщинам. В Средневековье такого цвета глаз было достаточно для того, чтобы вынести неутешительный диагноз — девушка является ведьмой. Далее зеленоглазую представительницу прекрасного пола ждало сожжение на костре.

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На Руси же женщин с зелёными глазами считали опасными, некрасивыми и порочными. В почёте были диаметрально противоположные качества, а также обладательницы голубых глаз (такой цвет наши предки именовали ласково — «васильковым»).

Так постепенно сформировался стереотип о «негипнабельности» определённых людей. Его разрушением занимались многие специалисты. И определённых успехов в данном направлении добиться удалось.

В ходе многочисленных исследований было установлено, что иммунитетом к гипнозу обладают люди с устойчивой психикой — например, профессиональные спортсмены. Не справится гипнотизёр и со скептиками, которые привыкли верить только тому, что можно увидеть/потрогать/понюхать. Как правило, у скептиков с большим жизненным опытом появляется слишком много вопросов. Относиться менее недоверчиво к происходящему они начнут только после того, как смогут получить на них не просто ответы, а именно те, которые их удовлетворят.

Хуже гипнозу поддаются тревожные и нервные люди, поскольку они неспособны полностью расслабиться. Пациенты с такими отклонениями не в состоянии контролировать своё тело, поступки и высказывания, следовательно, не могут и передавать временные «права» на это специалисту.