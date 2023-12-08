Станция метро «Автово» в Санкт-Петербурге – это настоящая жемчужина города. Она была открыта в 1955 году и с тех пор стала одной из самых популярных станций в Петербурге.

Многие эксперты и путешественники сходятся во мнении, что одной из самых красивых станций метро в мире по праву считается «Автово» в Санкт-Петербурге. Она расположена на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена.

Станция «Автово» славится своим архитектурным решением – ее оформление выдержано в монументальном стиле. Путевые стены отделаны белым и серым мрамором. На стенах также размещены барельефы с изображениями героев обороны Ленинграда. Пол вымощен серым гранитом, а потолок украшен крупными хрустальными люстрами.