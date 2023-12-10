История, как в Новгороде построили один из самых странных театров в России

Театр драмы имени Достоевского в Великом Новгороде входит во многие рейтинги выдающихся зданий позднего советского модернизма. Горожане и гости города называют его космическим кораблем из-за визуального сходства. Здание построено в центре, неподалеку от главных исторических достопримечательностей. Из-за этого среди новгородцев еще с момента возведения театра не прекращается спор – красота он или все же уродство. Чтобы найти ответ, «ФедералПресс» подробно изучил его историю и опросил экспертов.

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Зачем Новгороду понадобился новый театр

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История постоянного театра для публики в Великом Новгороде началась в середине XIX века. Тогда в помещении одного из купеческих домов оборудовали сцену и зрительный зал, где актерская труппа радовала горожан представлениями. В основном постановки давали провинциальные артисты, но иногда на подмостки выходили и гастролирующие столичные коллективы. В довоенные времена ситуация с театрами оставалась примерно такой же.

После ВОВ новгородский театр оборудовали в восстановленном здании внутри Кремля – там, где сейчас находится областная филармония. С 50-х годов XX века там ставили русскую и зарубежную классику, а также современные пьесы. Население города тем временем продолжало расти на фоне масштабной индустриализации. Во второй половине 1960-х оно превысило 100 тысяч человек. Город стал считаться крупным – а таким по советским стандартам полагалось новое здание театра с современным оборудованием. Строить их массово начали в 1970-е. В эпоху, когда инженеры, проектировщики и архитекторы в СССР и других странах искали новые формы и творческие решения.

Как создавался проект театра драмы в Новгороде

Автором проекта новгородского театра драмы стал выпускник Московского архитектурного института Владимир Сомов. В 1970-х он работал в Гипротеатре – структуре, которая проектировала общественные здания. Власти решили, что новая постройка должна располагаться на берегу древней реки Волхов в центре города. Сомов считал, что театр, находящийся неподалеку от древних памятников, органично впишется в архитектурный ансамбль Великого Новгорода. До строительства в этой локации был пустырь «с парой деревянных зданий барачного типа», вспоминает публицист, экс-главный редактор «Новой новгородской газеты» Сергей Брутман, заставший эту стройку.

Проект Сомова был выполнен в стиле советского модернизма, популярного архитектурного направления второй половины XX века. Его отличали:

остекленные фасады;

использование облицовочных материалов;

декоративные витражи;

мозаичные панно.

Владимир Сомов признавался, что проект учитывал индивидуальные особенности Новгорода.

«Никакой наследственности к древним новгородским памятникам у здания театра и близко нет. Никто из новгородцев этого не видит», – считает историк новгородской архитектуры Владимир Ядрышников.

Новгородский историк Павел Колосницын напоминает, что СССР изначально строился на отрицании прошлого – этот подход нашел свое отражение и в архитектуре.

«Отбрасывалась история царской России, сносились церкви и храмы, полностью переделывались городские кварталы. Историческая застройка не считалась большой ценностью, мир ведь должен был обновиться, по мнению большевиков. И здания должны были это выражать», – говорит Колосницын.

По его словам, эта концепция продолжала действовать и 1970-е годы. Однако сочетание построек разных стилей, подчеркивает эксперт, характерно для многих городов Европы.

Автор проекта Сомов бывал в Европе – и поэтому некоторые архитектурные решения и идеи, которые почерпнул там, он воплотил на берегу Волхова. Местная сцена трансформировалась в 16 вариантов, а зрительный зал вмещал 850 мест. Над партером оборудовали еще и малый зал.

«Никакого общественного обсуждения проекта не было. Тогда такой функции просто не было предусмотрено», – говорит Сергей Брутман.

Он отмечает, что, по одной из версий, для Новгорода никакого специального проекта театра не создавалось – его просто взяли из коллекции Минкульта СССР.

«Она выглядит довольно правдоподобно, потому что здание очень плохо подходит непосредственно для театра. Там очень плохие репзалы, изначально не было второй сцены и огромное излишество помещений. Они ведь театру не нужны – верхние этажи, например», – подчеркивает Брутман.

Строительство театра заняло десять лет и было завершено в 1987 году. Новгородцы и гости города увидели массивное сооружение с плавными линиями, стеклянным фасадом (через массивные окна свет заливал фойе, было хорошо видно реку) и ажурными элементами внутреннего декора. Фойе и зрительный зал украшали арки и полуарки. Перед входом в драмтеатр соорудили скульптурную стелу, по сторонам – две башни.

«Встречается этот стиль в немногих городах и часто в одном-двух зданиях. Считаю, что нам повезло. У нас есть такое здание, и весьма необычное», – говорит архитектор-урбанист Светлана Пудина.

Что новгородцы думают о театре драмы

Споры о внешнем виде драмтеатра идут среди новгородцев до сих пор.

«Лично я против такой архитектуры в древнем городе. Больше всего она раздражает своими гигантскими масштабами и из-за этого диссонирует с окружающим пейзажем. В нашем городе доминантами должны быть Кремль, Ярославово дворище, старые колокольни. А эта постройка пытается отвлечь на себя все внимание, искажает древнюю панораму, которых и так почти не осталось. В нашем городе должно быть все гармонично», – говорит Владимир Ядрышников.

Историк Павел Колосницын рассказывает, что, впервые приехав в Новгород в 2000 году, был крайне впечатлен зданием театра.

«Он удивил своим космическим дизайном, будто из какого-то фантастического фильма. Мне он до сих пор нравится, а вот у коренных новгородских к нему есть вопосы», – отмечает Колосницын.

И по сей день здание драмтеатра сравнивают с космическим кораблем.

Среди новгородцев еще с середины 1980-х ходит слух, что здание местного театра было спроектировано лидером рок-группы «Машина Времени» Андреем Макаревичем*. Якобы это была дипломная работа.

Музыкант действительно имел отношение к этому зданию. После завершения учебы в МАРХИ он трудился в Гипротеатре под руководством Сомова. Для новгородского драмтеатра лидер «Машины времени» спроектировал форму окон.

Что из проекта театра не удалось реализовать

Не все идеи Владимира Сомова в проекте театра были воплощены. Он хотел видеть здание красным, но в Советском Союзе не выпускали цветной бетон, а заказ заграничного обошелся бы слишком дорого.

Две высокие водозаборные башни по сторонам от здания должны были питать фонтаны. Но их так и не включили. Рядом с театром построили летнюю эстраду в форме амфитеатра для концертов и праздников. Но эта локация оказалась удалена от массовых городских мероприятий, поэтому практически всегда с момента создания пустовала.

В 2009 году ажурную стелу перед входом разобрали. Городские легенды гласили, что причина этого – в суицидах. Несколько молодых людей в разное время, спрыгнув с башни, свели счеты с жизнью. Но причина сноса была куда прозаичней – аварийное состояние, говорит Сергей Брутман.