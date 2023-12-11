Мужчина предложил жене встречаться с другими людьми и пожалел

«Ты сам этого хотел. Ты буквально сам привел свою семью в такое положение. Это твоя вина. Ты кажешься невероятно эгоистичным человеком», «Ты принудил ее к открытым отношениям, а теперь грустишь из-за того, что у нее все в порядке на этом фронте, а у тебя нет. Ты заслуживаешь всего того, что сейчас с тобой происходит», — заявили в комментариях другие пользователи Reddit. Многие из них отметили, что история их рассмешила.