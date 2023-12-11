Гибель группы Дятлова: что следователь отказаться заносить в протокол
Во время расследования гибели группы Дятлова Юрий Юдин, единственный выживший в том роковом походе, при опознании найденных вещей указал на предмет, который не мог принадлежать его умершим товарищам.
Однако следователь проигнорировал его слова.
Чужая вещь
После обнаружения места гибели туристической группы следователи составили опись найденных там вещей. Юдин, который выбыл из строя из-за состояния здоровья ещё в начале маршрута, говорил: «Среди всего барахла только одна вещь была чужая – солдатская обмотка». По некоторым сведениям, позже нашлась и вторая обмотка.
Юдин не понимал, откуда эти предметы могли оказаться у «дятловцев». По словам Юрия, следователь Лев Иванов по неизвестной причине не занёс его показания в протокол.
Различные версии
Некоторые люди, считающие, что к гибели «дятловцев» причастны военные, ссылаются именно на историю с обмотками. В то же время противники данной теории приводят в качестве контраргумента всё те же якобы солдатские обмотки. Дело в том, что в документах по данному делу было приведено описание обмотки «шинельного сукна» с коричневой тесьмой. Длина обмотки составляла 1 метр. А настоящие солдатские обмотки имели длину не менее 1,5 метров. В ГОСТе 2046-43 и вовсе говорится о том, что обмотки должны были быть длиной 215 сантиметров. Также Евгений Буянов и Борис Слобцов, авторы книги «Тайна аварии Дятлова», настаивают на том, что солдатские обмотки изготавливались не из сукна, а из плотной хлопчатобумажной ткани.
Стоит отметить, что «дятловцы» действительно пользовались обмотками – их надевали прямо на лыжные ботинки, чтобы снег не забивался в обувь. И эти обмотки были обозначены как обмотки «солдатского образца».
При этом в материалах дела специалисты нашли пункт «ватник с поясом». На основании этой записи был сделан вывод: в реальности «солдатские обмотки» были поясами, которые защищали от холода поясницу.
По другой версии, поясами для ватников представители туристической группы обматывали шеи. Своеобразные шарфы можно увидеть на сохранившихся фотографиях под куртками «дятловцев». Возможно, именно поэтому следователь Лев Иванов не посчитал обмотки уликами, свидетельствующими о постороннем вмешательстве.