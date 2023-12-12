В Японии символом 2023 года выбрали иероглиф "налог"

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "дзэй" ("налог") выбран символом уходящего 2023 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в Киото. Ее трансляцию вели ведущие телекомпании страны.

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По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори. Теме налогов было посвящено большое количество новостей в Японии.

В 2022 году символом стал иероглиф "икуса" ("сражение, война"). По словам организаторов, этот выбор был сделан по нескольким причинам, среди которых продолжающаяся борьба с коронавирусом, конфликт на Украине, а также успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.