Семь раз проверь: почему не стоит доверять своей памяти

В недавнем интервью для серии "Наука восприятия" на сайте Big Think нейробиолог Андре Фентон рассказал о том, что человеческая память не так надежна, как мы привыкли считать.

© ru.freepik.com

По словам Фентона, память - это сложный процесс, в котором участвуют различные области мозга. Она не является просто записью событий, а скорее представляет собой динамическую систему, которая постоянно обновляется и перерабатывается.

Это означает, что наши воспоминания могут быть подвержены влиянию множества факторов, включая наши эмоции, убеждения и даже наши ожидания. Например, если мы испытываем сильный стресс или травму, наши воспоминания об этих событиях могут быть искажены или даже полностью забыты.

Фентон также отметил, что память может быть подвержена влиянию других людей. Например, если нам кто-то рассказывает о событии, которое мы сами не пережили, мы можем принять его рассказ за свое собственное воспоминание.