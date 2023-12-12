Не самый умный дом: какие гаджеты чаще всего взламывают мошенники

В российской квартире к домашнему интернету подключено в среднем 8 гаджетов. И иногда современный обыватель даже не задумывается, что через какой-то простой чайник с Wi-fi мошенники могут получить доступ к вашей домашней сети, а там и до личных данных недалеко. Но есть такие домашние гаджеты, которые по-настоящему в зоне риска и могут стать лазейкой для хакеров.

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Самые уязвимые для взлома устройства дома

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Специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА отметили, что дома россияне подключают к сети компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры, умные розетки и лампочки, бытовую технику и другое. Так что порой даже не задумываешься, через что конкретно злоумышленники могут взломать вас.

По словам экспертов, самым незащищённым видом домашних гаджетов являются камеры видеонаблюдения. Дело в том, что недорогие IP-камеры очень между собой похожи, поэтому тут действует принцип «взломал этот, взломаю и тот».

«Второе место по ненадёжности заняли умные колонки и смарт-телевизоры. Кроме того, что эти устройства довольно просто взломать, они знают о своих владельцах массу конфиденциальной информации», — объяснили учёные.

А умные колонки могут держать у себя в системе данные о банковских картах, которые используются для оплаты приложений и подписок. Но и это не самое страшное: база данных может сохранить то, что домочадцы не задумываясь произносят при включенном встроенном голосовом ассистенте

На третьем месте по опасности взлома хакерами оказались смартфоны. Кроме того, именно с помощью смартфона чаще всего мы управляем элементами умного дома. Так что, если хакеры получат доступ к телефону, то они получат доступ и к управлению бытовой техникой, электричеством и так далее

В список опасных гаджетов вошли:

умные розетки,

интерактивные детские игрушки,

принтеры

смарт-часы.

Как защититься от хакеров?

Чтобы защитить гаджеты от хакеров, нужно в первую очередь убедиться, что сам домашний беспроводной интернет безопасен. Установите на роутер сложный пароль. Также регулярно проверяйте, не подключены ли к сети незнакомые вам устройства.

В настройках безопасности Wi-Fi нужно включить шифрование сети по стандарту WPA2. В идеале обновляйте программное обеспечение (ПО) техники и отключайте микрофон.

«Опасность может таиться в самых невинных, на первый взгляд, приборах. Помимо технических возможностей для взлома, киберпреступники активно пользуются методами социальной инженерии», — предупредил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Он отметил, что нужно не только соблюдать технические меры предосторожности, но и придерживаться правил цифровой гигиены — объяснять детям и пожилым людям, чему нельзя верить, когда им, например, приходят странные сообщения или звонят незнакомцы.