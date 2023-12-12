Антарктические ледники прошли точку невозврата

Исследователи из Университета Нортумбрии и Университета Бангора обнаружили, что ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде пережил существенное «похудение» в 1940-е — 1970-е годы XX века. Согласно их исследованиям, опубликованным в журнале Nature Climate Change, ледник потерял около 400 миллиардов тонн льда, что составляет около 10% от его первоначальной массы.

Точка невозврата

Ученые использовали численные модели и спутниковые наблюдения, чтобы прийти к вышеобозначенным выводам. Они обнаружили, что отступление ледника было вызвано сочетанием ряда факторов, включая повышение температуры воздуха и океана, а также изменение течений.

Хотя скорость потери массы ледника замедлилась в последние десятилетия, исследователи считают, что он уже не сможет восстановить свою первоначальную массу и положение, даже если наступит похолодание. Это связано с тем, что ледник потерял слишком много массы и находится в новом, более нестабильном состоянии.

Глобальное потепление

Если глобальное потепление не будет остановлено, ледник Пайн-Айленд может снова вступить в период быстрого таяния. Это, скорее всего, приведет к повышению уровня моря и другим серьезным последствиям для окружающей среды. Такая же судьба может постигнуть и другие антарктические ледники, что вызовет еще более глобальные и серьезные последствия.